Halleluja: ‘Touch ID maakt zijn glorieuze comeback op de iPhone’

Apple werkt achter de schermen aan de comeback van Touch ID. Volgens ingewijden zoekt het Amerikaanse bedrijf naar de mogelijkheid om de ontgrendelmethode onder het beeldscherm van de iPhone te leggen.

De informatie is afkomstig van de Zuid-Koreaanse website Naver, die via een bron genaamd “lekker yeux112” kennis heeft over de stand van zaken. Mochten de twee partijen het bij het juiste eind hebben, dan kunnen we de voorloper van Face ID al snel verwachten.

Touch ID maakt comeback op iPhone

Touch ID was jarenlang dé manier voor iPhone-gebruikers om hun smartphone te vergrendelen of ontgrendelen. De technologie werkte op basis van vingerafdrukken en zat verwerkt in de thuisknop van oudere modellen.

Anno 2023 is het alleen nog de iPhone SE (2022) die van de technologie voorzien is. De rest doet het al een tijdje met Face ID, waarbij het gezicht de sleutel tot de smartphone is. Al kan dat binnen nu en drie jaar dus wel snel veranderen.

Net als bij veel Android-smartphones kan de ouderwetse vingerafdruk dus weer de sleutel worden. Volgens ingewijden werkt Apple hard om de technologie terug te brengen op de iPhone. Alleen dan wel iets anders dan we voorheen gewend waren.

Onder het scherm, net als bij Android

Apple zoekt naar de mogelijkheid om de Touch ID-technologie onder het beeldscherm van de toekomstige iPhone te leggen. Hierdoor kan de smartphone zijn huidige ontwerp behouden.

Zoals gezegd zijn er talloze Android-telefoons die hetzelfde doen. De één doet het, door de wisselende technologie, beter dan de ander. Maar over het algemeen hebben in-screen vingerafdrukscanners bewezen een aanwinst te zijn.

Het is overigens niet de eerste keer dat de technologie met de iPhone in verband gebracht wordt. Volgens betrouwbare analist Ross Young, en tevens CEO van Display Supply Chain Consultants, konden we ons voorheen al klaarmaken voor de komst van Touch ID in 2026.