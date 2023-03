Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hacoa dropt magistraal Mac-toetsenbord die volledig van hout is

De keuze is reuze als je tegenwoordig op zoek bent naar een nieuw toetsenbord voor je Mac-apparaten. Eentje van hout kom je daarentegen niet zo vaak tegen, iets dat het Japanse bedrijf Hacoa nu aanbiedt.

Het bedrijf komt namelijk met de Hacoa Full Ki-Board Wireless. Je kan het dan niet zelf in elkaar zetten, maar de prijs reflecteert toch dat dit een volledig houten toetsenbord is.

Je moet wat overhebben voor je toetsenbord

Heb je nou al besloten de portemonnee te trekken, dan wordt die nu toch bijna 700 euro lichter (exclusief verzendkosten). Je krijgt daarentegen niet een toetsenbord met een laagje hout op de onderdelen van dit Mac-accessoire geplakt.

Nee, dit toetsenbord oogt alsof die compleet van hout is. Naast natuurlijk de elektronica die nodig is om het toetsenbord met je Mac te laten samenwerken. De knoppen zijn eigenlijk gewoon blokjes hout waarin de letters gegraveerd zijn met lasers. Hierdoor hoef je je ook geen zorgen te maken over letters die vervagen na langdurig gebruik.

Over het toetsenbord zit een laagje urethaan voor extra bescherming, dus je hoeft je ook geen zorgen te maken over splinters in je vingertoppen. En ook leuk: omdat er echt hout wordt gebruikt ziet elk product er nét even iets anders uit.

Houterig tikken op je Mac

Het toetsenbord heeft gewoon een Engelse lay-out ondanks de Japanse oorsprong. Verder verbind je de draadloze plank met Bluetooth aan je Mac-apparaat. Het toetsenbord is met USB-C op te laden, maar de batterij zou al zo’n 240 uur mee moeten gaan. Het opladen zelf duurt maar twee uurtjes, dus je kunt non-stop blijven tikken.

De afmetingen zijn 395mm x 140mm x 31.5mm, met een palm-ondersteuner aan de onderkant die je eraf kunt halen wanneer je wilt. Zo kun je comfortabel verhalen blijven typen op je Mac. Het toetsenbord is beschikbaar in Cherry (licht) en Walnut (donker) hout.