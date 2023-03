Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Tim Cook overrulet ontwerpteam en geeft groen licht voor AR/VR-headset

Apple CEO Tim Cook heeft intern groen licht gegeven voor de AR/VR-headset die rond juni dit jaar het daglicht zal zien. Dat is het nieuws dat ingewijden, via The Financial Times, naar buiten brengen.

Volgens de bronnen zorgt het nieuwe product voor een pittige verdeeldheid binnen Apple. Waar CEO Tim Cook zich met deze beslissing naast COO Jeff Williams zet, staat hij klaarblijkelijk recht tegenover het ontwerpteam.

Tim Cook geeft AR/VR-headset groen licht

Toen Jony Ive het hoofd was van het ontwerpteam binnen Apple, dacht niemand er ook maar een seconde aan om tegen de wil van de afdeling in te gaan. Maar tijden zijn veranderd en nu blijkt dat niet alleen COO Jeff Williams, maar ook CEO Tim Cook precies doet wat niemand tijden voor mogelijk hield.

Volgens The Financial Times heeft Cook officieel groen licht gegeven voor de AR/VR-headset. Het product moet, als we de geruchten mogen geloven, in juni dit jaar officieel het daglicht zien. Iets waar het ontwerpteam het dus niet mee eens is.

Het product dat nu staat is volgens hen namelijk veel te lomp en zwaar. Ze willen daarom graag een veel lichtere variant van de AR/VR-headset ontwerpen. Probleem is echter wel dat dit echt wel enige tijd kost voordat het product dan op de markt kan verschijnen. En tijd, dat lijkt Tim Cook niet te hebben.

Mocht de AR/VR-headset later dit jaar dus aangekondigd worden en uiteindelijk verschijnen, weet dan dat het ontwerpteam van Apple (samen met zijn engineers) allesbehalve blij zal zijn met het product.

Strakker model op de planning voor 2025

De wensen van het ontwerpteam worden overigens niet volledig in de wind geslagen. Ingewijden laten weten dat Apple wel van plan is om een compactere, en vooral strakkere, variant van zijn AR/VR-headset in 2025 op de markt te brengen. Dit zal het doen in de vorm van de Apple Glass.

Prijzig zal het product wel worden, dus daarom richt Apple zich op dit moment op een goedkoper (en dus minder mooi) model.