Verblijf nu een nacht in de Ted Lasso pub van de Apple TV+-serie

Ted Lasso is één van de beste series die je streamt op Apple TV+. Ter ere van het derde seizoen dat volgende week uitkomt, is er nu een zeer speciale ervaring beschikbaar gesteld voor de fans.

De Crown & Anchor Pub zal een tijdje beschikbaar zijn op AirBnB. Je kan dus overnachten in de iconische locatie van de show.

Hoe verblijf je in de Crown and Anchor Pub uit Ted Lasso?

De pub, die zich bevindt in het dorpje Richmond, is op AirBnB te zien als een historische locatie. Het Ted Lasso-personage Mae (Annette Badland) uit de serie van Apple TV+ wordt zelfs aangeduid als de host voor de locatie.

Klinkt dit jou nou als muziek in de oren? Dan is het maar hopen dat je geluk hebt, want er kunnen maar drie reserveringen gemaakt worden voor de locatie in de Apple TV+ serie. Als dit je lukt kun je op 23, 24 of 25 oktober in de pub verblijven. En dat voor maar 13 euro per nacht. Elke nacht kunnen er vier mensen op de Ted Lasso-locatie overnachten.

Op 21 maart zal je om 19:00 dus AirBnB moeten verversen als je ook maar een kleine kans wil maken op een nachtje slapen in de Crown & Anchor pub. Het heen- en terugreizen moet je wel gewoon zelf regelen.

Leven als in de serie van Apple TV+

De activiteiten die tijdens de overnachting worden aangeboden zijn onder andere het aanmoedigen van AFC Richmond in bijpassende tenues, darten, genieten van een kopje ‘hot brown water’ (lees: thee) of een potje schaken aan Ted Lasso’s favoriete tafel in de pub.

Het lijkt een trend aan het worden te zijn dat mensen en projecten uit de entertainment-wereld dit soort samenwerkingen aangaan met AirBnB. Vorige maand liet acteur Seth Rogen bijvoorbeeld ook 3 overnachtingen toe bij zijn studio in Los Angeles.

Ted Lasso begint op 15 maart aan het derde en waarschijnlijk (jammer genoeg) laatste seizoen op Apple TV+.