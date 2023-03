Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Ted Lasso is nog steeds de populairste Apple TV+-serie, maar hoe zit het met de rest?

Het mag geen verrassing heten dat Ted Lasso de populairste serie op Apple TV+ is. Maar hoe zit het met de rest? Wij zetten het voor jou op een rij.

Apple bouwt flink aan Apple TV+. Wat in het begin er nog uitzag als een hobbyproject van Tim Cook, is inmiddels een van de beste streamingdiensten op de markt. Wij kennen natuurlijk allemaal Ted Lasso, maar hoe goed scoren de andere titels?

Ted Lasso, For All Mankind en meer op Apple TV+

Apple TV+ begon met weinig series, maar nu kun je er echt genoeg vinden. Ted Lasso is de bekendste, maar wat te denken van bijvoorbeeld The Morning Show, For All Mankind en See. Het zijn titels die stuk voor stuk goed in elkaar zitten. Maar waar kijken mensen nu het meest naar?

JustWatch en 9to5Mac zochten het uit en hebben de tien populairste series onder elkaar gezet. Dat Ted Lasso op de eerste plaats staat, is natuurlijk geen verrassing, maar het is ook interessant om te zien hoe de andere Apple TV+-series het doen.

Waarschijnlijk kun je nu niet langer meer wachten en wil je weten hoe de top 10 er precies uitziet. Hier komen ze:

Ted Lasso (27.1%) Severance (19.6%) The Morning Show (11.8%) Foundation (8.2%) See (8.0%) For All Mankind (7.9%) Black Bird (5.6%) Defending Jacob (5.4%) Slow Horses (4.9%) Servant (4.2%)

De toptitels zijn niet zo heel verrassend. Severance heeft ontzettend veel goede kritieken gehad en scoort ook enorm op IMDb. The Morning Show is dan weer een van de eerste Apple TV+-series en staat bekend om de kwaliteit.

Probeer eens wat anders

Maar ook de andere series in deze lijst zijn zeker de moeite waard om te kijken. Defending Jacob, Slow Horses en Servant zijn ook allemaal echte toppers.

Kun je niet zonder Ted Lasso, dan hebben we goed nieuws! Het derde seizoen is weer begonnen. Sinds afgelopen woensdag staat de eerste aflevering online. Elke week komt er een nieuwe aflevering op Apple TV+.