Spark Mail is een bijna onmisbare app voor iPhone en iPad

App Store Parels: Spark Mail de slimste mailbox op je iPhone en iPad

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag heeft OMT-redacteur Dunke van Boekel Spark Mail voor jullie uitgepakt. Veel plezier ermee!

Soms is mailen best een stressvol gebeuren. Je krijgt continu van alles te horen, waarvan het ene belangrijker is dan het andere. Met een beetje ‘geluk’ heb je zelfs meerdere mailboxen om bij te houden, wat al helemaal onoverzichtelijk is. Maar dat is precies waar Spark Mail je op iPhone en iPad mee gaat helpen.

Spark Mail: alles op een plek op je iPhone of iPad

Net als Obsidian met je notities doet, geeft Spark Mail je meer controle over je mailbox. Of mailboxen, aangezien je al je e-mailadressen kunt toevoegen en door elkaar of apart kunt weergeven. Daarbij screent de app elke gebruiker die je voor het eerst een mail stuurt, waarna je mails van die persoon kunt blokkeren of toestaan.

Met deze iPhone- en iPad-app heb je ook genoeg opties voor mails. Zo is het mogelijk om berichten te snoozen, waardoor de mail verdwijnt en later weer opduikt. Of het inplannen van e-mails, zodat Spark Mail die op door jou uitgekozen momenten verstuurt.

Daarbij worden alle e-mails die op je iPhone of iPad binnenkomen gesorteerd in verschillende categorieën: persoonlijk, nieuwsbrief en notificaties. De e-mails van ‘echte mensen’ komen daarbij altijd bovenaan te staan.

Extra functies voor je geld

Het abonnement dat Spark Mail op iPhone en iPad aanbiedt, heeft nog een aantal extra functies dan de basisversie. Zo kan elke e-mail worden gescand, waarna de belangrijkste in de lijst met ‘priority e-mails’ komt te staan, en kun je met Premium e-mails groeperen op afzender. Het eerder genoemde blokkeren en scannen van e-mails is ook een Premium-functie. Je betaalt 70 euro per jaar voor dit abonnement.

Met al deze functies in een overzichtelijke interface is Spark Mail op iPhone en iPad een van de fijnste manieren om je e-mail te controleren. Als je meer organisatie in je mailbox wilt brengen, is dit wat je nodig hebt.