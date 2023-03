Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

SOS-noodmelding via satelliet binnenkort beschikbaar in Nederland

SOS-noodmelding is een van de nieuwe functies van de iPhone 14. De feature werd eerst alleen gelanceerd in de Verenigde Staten, maar komt nu ook naar Nederland. Wij vertellen je wanneer.

Zoals elk jaar komt Apple met de nieuwe iPhone. Deze heeft natuurlijk ook allemaal nieuwe functies. Bij de iPhone 14 was een van de meest bijzondere nieuwe features dat je noodmeldingen via een satelliet kunt versturen als je geen bereik hebt van een mobiel netwerk.

SOS-noodmelding via satelliet

SOS-noodmelding via de satelliet was bij de lancering van de iPhone 14 nog alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Inmiddels is deze dienst ook al actief in andere landen. Zo kun je ook als je in nood bent in bijvoorbeeld Canada, Duitsland en Frankrijk de hulpdiensten bereiken als je geen bereik hebt.

In Nederland lijkt SOS-noodmelding via de satelliet een onnodige functie, aangezien je vrijwel overal bereik hebt met je iPhone 14. Toch is dat niet altijd het geval. De functie zou dan ook een fijne aanvulling zijn.

Binnenkort is dat dan ook het geval en het is sneller dan je denkt. Later deze maand kun je er gebruik van maken. Overigens wordt de dienst niet alleen in ons land gelanceerd, maar ook in België, Luxemburg, Italië, Oostenrijk en Portugal.

SOS-noodmelding via de satelliet kun je gebruiken na activering van je iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro en 14 Pro Max. De dienst is de eerste twee jaar gratis. Daarna zal je er wel voor moeten betalen.

Gele iPhone 14

Dat is niet het enige nieuws waar Apple vandaag mee op de proppen komt. Zo heeft het bedrijf ook de gele iPhone 14 en iPhone 14 Plus aangekondigd.

Zoals het inmiddels traditie is geworden kondigt het bedrijf in het voorjaar een nieuwe kleur aan voor haar telefoons. Behalve de kleur is er niet veel anders, want de smartphone heeft gewoon dezelfde specs als de kleuren die in het najaar werden gepresenteerd.

Ben jij blij met de komst van SOS-noodmelding via satelliet naar Nederland? Laat het ons weten in de reacties.