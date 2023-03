Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De enige draadloze platenspeler voor Sonos is nu te koop in Nederland

Als je muziek van je platenspeler naar jouw Sonos wil streamen heb je een probleem, aangezien die niet kan verbinden. Dat probleem heeft Victrola opgelost. De speciale platenspeler was al beschikbaar in de VS en nu is ook Nederland aan de beurt.

Victrola is een gerenommeerd merk in de muziekwereld. Het bedrijf maakt verschillende soorten platenspelers. In tegenstelling tot alle concurrenten is de Victrola Stream Carbon de enige die draadloos kan verbinden met Sonos-apparaten. Nu is die in Nederland.

Speel jouw platen nu draadloos af op je Sonos Speakers

De Victrola Stream Carbon is niet helemaal nieuw. Het apparaat kwam afgelopen najaar al uit in de Verenigde Staten. Nu zijn we ook in ons eigen landje aan de beurt, want het apparaat is te vinden op Bol.com.

Je kon je platenspeler natuurlijk al verbinden met een kabel aan je Sonos-systeem, maar nu is dus ook draadloos verbinden mogelijk. Wil je toch liever een kabel verbinden, dan kan dat nog steeds, want de Victrola Stream Carbon heeft daar gewoon een aansluiting voor.

Victrola Stream Carbon biedt meer alleen een verbinding

Natuurlijk is het heel fijn dat je de Victrola Stream Carbon met Sonos kun verbinden, maar het apparaat heeft nog veel meer features. De speciale Premium Ortofon 2M red cartridge zorgt voor goed geluid waarbij je kiest uit twee snelheden.

Daarnaast heeft dit apparaat ook een premium uitstraling door de MDF-plint en speciale metalen draaitafelcomponenten. De verlichte bedieningsknop zorgt ervoor dat je de platenspeler makkelijk bedient.

De echte blikvanger is de speciale toonarm die gemaakt is van koolstofvezel. Deze is op maat ontworpen en het tegengewicht is makkelijk verstelbaar. Zo luister je echt in stijl muziek via jouw Sonos-speakers.

In de Verenigde Staten kost de Victrola Stream Carbon 799 euro, maar in Europa betalen we fors meer. Op Bol.com kun je ‘m bestellen voor 989 euro. Dat de prijs hier wat hoger ligt is logisch, want je hebt onder andere met belastingen te maken.