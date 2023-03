Sonos dropt met Era 100 en Era 300 eindelijk zijn HomePod-killers

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sonos daagt HomePod officieel uit met de nieuwe Era 100 en Era 300

Geruchten gingen al even rond, maar Sonos heeft vandaag zijn Era 300 en Era 100-speakers officieel aangekondigd. Het gaat om twee high-end audioproducten die consumenten vanaf 28 maart dit jaar op de kop kunnen tikken.

Sonos steekt met de Era 100 zijn immens populaire Sonos One in een nieuw jasje en voorziet de markt met de Era 300 van een nieuwe high-end speaker op gebied van Spatial Audio. Tijd om eens goed kennis te maken.

Sonos introduceert Era 100 en Era 300

Sonos lanceert vandaag niet één maar twee slimme speakers. De Era 100 is de geremasterde opvolger van de One. De Era 300 pakt het direct anders aan.

Wat meteen opvalt is het andere design van de speakers. Het bedrijf wil daarmee echt een nieuwe kant opgaan.

Dit is de Sonos Era 100

De Era 100 is iets groter dan de Sonos One. In tegenstelling tot de oude speaker heeft deze twee gerichte tweeters die hoge frequenties naar links en rechts sturen. Een grotere midwoofer produceert een flinke bass.

Heb je twee Era 100 speakers? Dan kun je ze toevoegen als achtergrondspeakers bij je Sonos soundbar. Trueplay zorgt ervoor dat de microfoons in de speaker het geluid precies afstemmen op de kamer. Dit doe je door middel van de speciale app.

De Era 300: duurder maar beter

Waar de Era 100 echt het instapmodel is, heb je bij de Sonos Era 300 net weer wat meer mogelijkheden. Deze speakers zijn echt ontworpen voor ruimtelijk geluid, oftewel Spatial Audio, waardoor muziek en audio nog beter door de kamer wordt verspreid.

Daarnaast ondersteunt de Sonos Era 300 ook surround sound. In combinatie met een Arc of Beam creëer je zo een lekkere Dolby Atmos-beleving. Ideaal voor als je een avondje films en series wil kijken.

Maar ook van muziek kun je prima genieten met deze nieuwe speaker. Sonos heeft samen met de community deze speaker gefinetuned, waardoor je muziek nog beter beleeft.

Het moet net zo klinken als in de studio en zo ervaar je de muziek precies zoals de artiest het bedoeld heeft.

Sonos kondigt ook aan dat het vanaf 28 maart 2023 ondersteuning voor ruimtelijke audio toevoegt aan Apple Music. Apple Music met ruimtelijke audio is naast de Era 300 beschikbaar op de Arc en Beam (Gen 2).

Prijzen en beschikbaarheid

Goed. Nu het pijnlijke gedeelte. Zowel de Era 100 als de Era 300 is vanaf 28 maart te bestellen in Nederland. Maar hoeveel centen wil Sonos van je hebben?

Voor die eerste speaker betaal je een bedrag van 279 euro. Wil je qua kwaliteit een stapje omhoog, leg je logischerwijs ook iets meer neer. De Era 300 kost je in Nederland 499 euro.