Sonos Era 100 en 300 hebben een groot probleem met Android’s Google Assistant

Er gingen al lange tijd geruchten over nieuwe speakers van Sonos, maar eindelijk heeft het bedrijf haar plannen uit de doeken gedaan. Alles leek perfect, maar er is nu wel een groot nadeel naar boven gekomen voor Android-gebruikers die verzot zijn op Google Assistant.

Ze zijn eindelijk daar: De Sonos Era 100 en Era 300. Terwijl de Era 100 de opvolger is van de Sonos One, is de Era 300 een nog luxere speaker voor ruimtelijke audio. Wat meteen opvalt zijn de prijzen. Deze zijn respectievelijk 279 euro en 499 euro. Een flinke soms geld en dus verwacht je dat alles goed zit. Bij de iPhone is dit het geval, maar bij Android is het een ander verhaal.

Sonos Era 100 en 300 hebben problemen met Google Assistant

Toch lijkt dat niet helemaal het geval. De Sonos Era 100 en Era 300 ondersteunen namelijk geen Google Assistant. Het is een van de meest gebruikte spraakassistenten in ons land. Alexa van Amazon en Apple’s Siri zijn dan wel weer aanwezig. Op je iPhone ervaar je dus geen problemen.

Heb je dus een Android-toestel, dan mis je een belangrijke functie. Als een Apple-gebruiker zelf heb je er misschien geen last van, maar stel dat jouw partner bijvoorbeeld een Android-toestel heeft. Dan kan die geen Google Assistant gebruiken.

Wat kunnen Android-gebruikers doen?

Toch is er wel een oplossing. Hiervoor moet Android-gebruikers een speciale ontvanger bij het apparaat zetten. Dat is natuurlijk vrij omslachtig en geeft niet dezelfde ervaring als iPhone-bezitters.

Goed Google Assistant is er dus niet voor Android-gebruikers, maar wat is er dan wel? Een van de nieuwe functies is Trueplay. Het is een systeem dat de ruimte leest waar deze instaat. Zo merkt het of het geluid tegenaan kaatst en hoe ver de audio gaat. Zo past het systeem het geluid aan, aan de situatie.

Wil je desondanks de prijs en het niet ondersteunen van Google Assistant op Android toch de speakers willen hebben? Ze zijn vanaf 28 maart te bestellen in Nederland.