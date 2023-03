Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple geeft Siri binnenkort toch een kleine ChatGPT-behandeling

Siri krijgt een upgrade. Recente ontwikkelingen tonen aan dat Apple van plan is om de slimme assistent verschillende AI (kunstmatige intelligentie) mogelijkheden te geven. tvOS is het eerste platform dat de functionaliteiten als eerste aan zal bieden.

Afgelopen nacht wist 9to5Mac het verhaal exclusief te melden. Volgens bronnen van de website gaat het om een geheel nieuw framework voor Siri genaamd Siri Natural Language Generation. Tja, en dat sluit naadloos aan op een verhaal dat we eerder deze week al met jullie deelden.

Siri krijgt AI-upgrade op tvOS

Kunstmatige Intelligentie, beter bekend als AI, begint steeds populairder te worden. ChatGPT is de reden voor de stijgende interesse van een technologie die al jaren onder ons is. Bedrijven als Microsoft en Google gaan er al mee aan de haal en ook Apple lijkt druk te voelen.

Daarom werkt het achter de schermen hard aan AI-mogelijkheden binnen zijn huidige pakket. Siri, de slimme assistent van Apple, is logischerwijs het eerste product dat voorzien kan worden. Door middel van Natural Language Generation gaat het bedrijf hiermee aan de slag.

Vanaf tvOS 16.4, het besturingssysteem voor Apple TV, kunnen consumenten waarschijnlijk de eerste verbeteringen al ontdekken.

Generative AI

Het verhaal van 9to5Mac verwijst naar Generative AI, ook wel generatieve kunstmatige intelligentie genoemd. Siri verandert hierdoor niet in een alternatief voor ChatGPT, maar krijgt dankzij het nieuwe framework wel degelijk een vette upgrade.

Generative AI verwijst naar een algoritme dat content als audio, afbeeldingen, tekst en video’s kan genereren. Siri leunt op dit moment op een bestaande database en is niet in staat om dat te doen. Dankzij de Natural Language Generation zal dit dus veranderen.

🤖 Kunstmatige intelligentie? Kunstmatige intelligentie (KI) is een tak van de informatica die zich bezighoudt met het creëren van systemen die taken uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen, zoals leren, redeneren, plannen en perceptie.

Heeft Siri-ontwikkelaar John Burkey toch gelijk?

Eerder deze week kwam het bericht, via The New York Times, al naar buiten dat Apple achter de schermen werkt aan AI. Volgens oud-Siri-ontwikkelaar John Burkey zou Apple echter niet op zoek zijn naar een ChatGPT-kloon.

De reden is simpel: Siri is niet in staat om deze mogelijkheden tot zich te nemen. Dat heeft te maken met de manier waarop de slimme assistent van Apple is gebouwd en hoe lastig het voor teams is om daar wijzigingen in aan te brengen.

Burkey heeft dus wel gelijk, want Apple werkt nu aan een nieuw framework voor Siri. Eentje die ervoor zorgt dat de slimme assistent inderdaad geen ChatGPT-kloon wordt, maar wel een lading nieuwe mogelijkheden krijgt.

Als het goed is, krijgen we binnenkort de tvOS 16.4-update officieel voorgeschoteld en kunnen we zelf kijken hoe de vernieuwde Siri presteert. De kans dat de iPad, iPhone, Mac en Apple Watch later aan de beurt zijn, is zeer groot.