De docks die een panormabeeld voor je Mac vrijwel mogelijk maken

Werken op meerdere displays is een godszegen. Maar het is niet altijd mogelijk op je Apple Mac. Er is wel een oplossing. Ze heten Plugables, ze kosten je geen vermogen en maken je Mac ineens een über dislay-set-up.

Plugable heeft zijn productlijn uitgebreid met twee nieuwe USB-C dockingstations met triple displays. Deze kan je zelfs aan Macs toevoegen, terwijl deze normaal gesproken beperkt zijn tot één externe monitor. Dat is nu verleden tijd.

Mac is veelzijdiger dan je denkt

Veel mensen zijn zich er misschien niet van bewust dat de MacBook Air-modellen gebruik maken van de Apple M1- of M2-processors en slechts één extra display ondersteunen.

Een Mac mini met een van deze chips kan slechts twee displays hebben. Er is wel een awesome oplossing, zo blijkt ook uit deze voorbeelden:

UD voor Mac voor makkelijk twee poorten

De UD-3900PDH heeft twee HDMI-poorten die beeldschermen ondersteunen tot 1920×1200 bij 60Hz en een derde HDMI-beeldscherm ondersteunen door een DisplayPort Alternate Mode, tot 4K bij 60Hz. Een DisplayLink-driverdownload is daarbij trouwens vereist voor Macs (en Windows).

Het mooie is dat je ook vijf extra USB-A-poorten, SD- en microSD-kaartlezers, een Gigabit Ethernet-poort en 3,5 mm analoge audio-invoer/uitvoer-aansluitingen krijgt. Deze is te koop op Amazon.

Plugable UD-768PDZ voor je Apple

De UD-768PDZ heeft drie HDMI-poorten met een resolutie van 1080P bij 60Hz. Een driver is ook noodzakelijk voor deze dock voor je Mac.

Hij bevat Plugable ook vijf USB-A-poorten en een high-speed USB-C-poort, een Gigabit Ethernet-poort, SD-kaartlezer en een 3,5 mm analoge audio headset-poort. (Oldschool koptelefoon!)

De Plugable UD-768PDZ is nu beschikbaar voor 179,99 dollar.

Met andere woorden: het is verdraaid makkelijk om via deze UD’s absurd meerdere schermen aan je Apple Mac te hangen.

Maar waarom kan dit niet makkelijker? Het is eigenlijk een kwestie van tijd dat al onze displays vanzelf aangaan op het moment dat we inloggen.