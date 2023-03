Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Samsung heeft er zin in: productie iPhone 15 maand eerder van start

Het Zuid-Koreaanse Samsung begint naar verluidt eerder met de productie van de iPhone 15. Apple heeft samen met het bedrijf besloten de massaproductie van de OLED-schermen niet in juni, maar in mei van dit jaar te laten starten.

De reden dat het Zuid-Koreaanse bedrijf eerder begint aan de productie heeft alles te maken met de problemen binnen die andere leverancier: BOE.

Samsung start iPhone 15-productie maand eerder

Apple heeft Samsung gevraagd meer OLED-beeldschermen te produceren voor de aankomende iPhone 15-serie. Waar een deel van de schermen geproduceerd zouden worden bij het Chinese BOE, lijken problemen ervoor te zorgen dat dit niet meer mogelijk is. Zo meldt The Elec.

Samsung heeft daarom het grootste gedeelte van de iPhone 15-productie in handen. Om de bestelling ook daadwerkelijk te kunnen leveren besluit het Zuid-Koreaanse bedrijf om de massaproductie een maand eerder te starten. Deze begint nu dus niet in juni, maar in mei van dit jaar.

Hoewel Samsung überhaupt al op het lijstje stond om de beeldschermen van de iPhone 15 en 15 Plus te produceren, is het logisch dat dit de partij is die de productie van BOE overneemt.

Wat is er precies aan de hand?

Eind februari werd bekend dat Chinese leverancier BOE tegen een probleem aanliep op het gebied van de iPhone 15. De uitsnede van het Dynamic Island liet per ongeluk teveel licht door, waardoor Apple de OLED-schermen afkeurde.

Het Chinese bedrijf heeft de tijd gekregen om de problemen op te lossen, maar lijkt nog steeds niet aan de eisen te voldoen. Hoewel de progressie er wel degelijk is, lijkt Apple zijn eerste bestelling in zijn volledigheid te hebben geannuleerd.

Terwijl Samsung de productie van de iPhone 15 overneemt, werkt BOE ondertussen aan een oplossing.

Samsung niet alleen verantwoordelijk voor iPhone 15

Hoewel Samsung dus de eerste grote lading beeldschermen voor de iPhone 15 en 15 Plus zal produceren, is het Zuid-Koreaanse bedrijf niet de enige partij waarmee Apple samenwerkt. Zodra de problemen bij BOE zijn opgelost zal een deel van de productie weer naar die partij verhuizen.

Uiteraard is Samsung niet de enige partij bij wie Apple aanklopt. Waar het Zuid-Koreaanse bedrijf, bekend van de Galaxy-smartphones, werkt aan de iPhone 15 (Plus), is LG Display verantwoordelijk voor de twee pro-modellen van dit jaar.

De verwachting is dat Apple de gloednieuwe iPhone 15-serie in september van dit jaar aan de wereld laat zien.