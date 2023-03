Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Real Madrid speelt de hoofdrol in nieuwe documentaire Apple TV+

Spaanse voetbalclub Real Madrid gaat de hoofdrol spelen in een nieuwe documentaire op Apple TV+. De streamingdienst deelde vannacht de eerste trailer om fans alvast een goede eerste indruk te geven.

Real Madrid: Until The End is de naam van de documentaire die binnenkort op Apple TV+ moet verschijnen. In de trailer is te zien dat de driedelige serie vanaf 10 maart 2023 in premiere gaat.

Real Madrid: Until The End op Apple TV+

In Real Madrid: Until The End krijgen voetbalfans een kijkje achter de schermen bij één van de grootste clubs ter wereld. In de driedelige documentaire van Apple TV+ volgen we de club in het seizoen van 2021 en 2022. Daarin wist het team van aanvoerder Karim Benzema zijn veertiende Champions League-titel binnen te slepen.

Het is niet helemaal duidelijk of alle drie de delen vanaf 10 maart te zien zijn op Apple TV+. Het zou dus ook zomaar kunnen dat je per aflevering een weekje moet wachten tot je weer verder kunt kijken.

De productie van Real Madrid: Until The End ligt in handen van WAKAI-producenten David Quintana, Viriginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquex, Jorge Cabrere en Real Madrid C.F.

Genoeg sport op de streamingdienst

Wie gek is op sport kan zonder twijfel zijn ei kwijt bij Apple TV+. De streamingdienst heeft een hoop interessante documentaires, series en films in het aanbod staan die menig liefhebber zal vermaken.

Naast Real Madrid: Until The End zijn er ook indrukwekkende series als They Call Me Magic, The Long Game: Bigger Than Basketball en The Dynasty te zien op de dienst. Die laatste documentaire draait volledig om de New England Patriots: een American Football-team uit de National Football League (NFL).

