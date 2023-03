Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Pixelmator Pro: het goedkope Photoshop-alternatief krijgt ideale nieuwe functie

Voor het bewerken van foto’s is er een hele rits aan apps die je daarvoor kunt gebruiken. De bekendste zijn Lightroom en Photoshop die je best wat geld kosten. Pixelmator Pro is een goed alternatief en krijgt nu een ideale functie erbij.

Pixelmator Pro is één van de populairste fotobewerking-apps voor de Mac. Inmiddels is versie 3.3 uit van deze Photoshop-concurrent en die heeft een functie waar veel gebruikers blij van zullen worden. Het wordt nu namelijk nog makkelijker om kleuren aan te passen in foto’s en video’s.

Weg met kleur in Pixelmator Pro

De nieuwste functie van Pixelmator Pro heeft de toepasselijke naam Remove Color. De beschrijving zegt het eigenlijk al: het is nu simpel om een bepaalde kleur te verwijderen uit een foto of video. Denk bijvoorbeeld aan opnames die je maakt voor een greenscreen, zodat je ze erna makkelijk bewerkt.

Natuurlijk wil je wel dat Pixelmator Pro dit goed doet. Je hebt geen zin in foto’s waar bij de randen met pixels nog goed zichtbaar zijn. Het Photoshop-alternatief gebruikt hiervoor een speciaal algoritme.

Helderheid vernieuwd in Photoshop-alternatief

Overigens is dat niet de enige verbetering die is gedaan op het gebied van kleur. Zo wordt het nu ook makkelijker om de helderheid en textuur aan te passen in Pixelmator Pro. De schaduwen en belichtingen zullen er nog natuurlijker uitzien in dit Photoshop-alternatief.

Ook is de nieuwe versie van Pixelmator Pro net wat gebruiksvriendelijker dan de vorige versie. Zo is er nu meer keuze uit stroke styles. Hiermee maak je prachtige contouren rond video’s en afbeeldingen. In andere woorden; het is makkelijker om lijnen te trekken. Ook is het mogelijk om eigen ontwerpen toe te voegen.

Ten slotte wordt het nóg makkelijker om foto’s in JPEG en PNG te bewerken. Je opent en bewerkt ze gewoon in de originele bestandsindeling. Ondertussen worden de niet aangepaste bewerkingen en lagen gewoon behouden.

Pixelmator Pro is een goedkoper alternatief dan Photoshop. In plaats van een maandelijks abonnement betaal je eenmalig 59,99 euro.