iPhone 6s, SE en iPad Air 2 krijgen essentiële nieuwe update van Apple

Apple heeft maandagavond niet alleen de iOS 16.4-update uitgerold, maar voorziet ook oudere iPhone- en iPad-modellen van een nieuwe softwareversie. Denk hierbij aan de iPhone 6s, SE of de iPad Air 2.

Het gaat om iOS 15.7.4 en iPadOS 15.7.4. De twee updates zijn essentieel voor mensen die een oudere iPhone of iPad in huis hebben liggen en deze nog gebruiken.

Oude iPhone en iPad veiliger

Ontkennen dat Apple op het gebied van software-updates een voorbeeld is voor de markt kunnen we niet. Zelfs niet als we dat zouden willen. Het Amerikaanse bedrijf biedt met gemak de langste ondersteuning voor zijn apparaten en lijkt zelfs oude modellen niet te vergeten.

In september vorig jaar rolde Apple iOS 16 en iPadOS 16 uit: de nieuwe besturingssystemen voor iPhone en iPad. Hierdoor werden iOS 15 en iPadOS 15 bijna overbodig, gezien praktisch iedere gebruiker de overstap inmiddels wel gemaakt heeft. Behalve de gebruikers met een ouder apparaat.

Toestellen als de iPhone 6s of de iPad Air 2 blijven steken op iOS 15 en iPadOS 15. En dat zijn dusdanig veel mensen dat Apple besloten heeft een nieuwe update uit te rollen. iOS 15.7.4 en iPadOS 15.7.4 zijn nu beschikbaar.

Het mag duidelijk zijn dat de update uiterst belangrijk is, gezien het een paar ernstige problemen fixt. Volgens Apple lost de update maar liefst 16 verschillende kwetsbaarheden op die zich o.a. in de Agenda-app en Camera-app bevinden.

Deze Apple-apparaten krijgen de update

Ideaal voor consumenten die nog een oudere iPhone of iPad in huis hebben of nog gebruiken. Voor het overzicht zetten we alle apparaten die iets aan de update hebben op een rij:

iPhone 6s (Plus)

iPhone 7 (Plus)

iPhone SE (eerste-generatie)

iPad Air 2

iPad mini (vierde-generatie)

iPod touch (zevende-generatie)

