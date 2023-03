'Opvouwbare iPhone beschermt zichzelf op spectaculaire wijze'

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe de opvouwbare iPhone zichzelf op spectaculaire wijze beschermt tegen valschade

Hoewel de opvouwbare iPhone nog even op zich laat wachten, werkt Apple achter de schermen hard aan de smartphone van de toekomst. Bijvoorbeeld aan een technologie die het toestel op spectaculaire wijze moet beschermen tegen valschade.

Apple doet al langer onderzoek naar de mogelijkheden voor een opvouwbare iPhone of iPad. Sterker nog: er is ook grote interesse in de technologie voor oprolbare beeldschermen. Het gaat er in ieder geval om dat er grotere beeldschermen in kleinere apparaten moet komen en dat doet Apple, geheel op eigen wijze, waarschijnlijk op een zeer interessante manier.

Opvouwbare iPhone kan zichzelf beschermen

Apple heeft onlangs een patent toegewezen gekregen met de naam ‘Self-Retracting Display Device And Techniques For Protecting Screen Using Drop Detection’. Veel helderder kan het niet worden: het scherm wordt ingetrokken op het moment dat er een val gedetecteerd wordt.

Hierbij moeten we direct denken aan de pop-up camera van de OnePlus 7 Pro. Deze selfiecamera kwam zelf uit de telefoon op het moment dat je een selfie wilde nemen. Liet je het toestel vallen, schoot deze heel snel naar binnen voordat hij de grond raakte.

Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk hoe Apple deze tactiek toe wil passen op zijn opvouwbare iPhone. Zo zou het toestel in theorie snel dicht kunnen klappen na het detecteren van een val. Een andere optie is dat het opvouwbare beeldscherm losgekoppeld wordt van het beeldscherm.

Hoe je het ook wendt of keert: Apple is achter de schermen heus wel bezig met de ontwikkeling van een opvouwbare iPhone. Wat ons betreft een goede ontwikkeling.

iPad is eerst aan de beurt

Geruchten rondom een opvouwbare iPhone gaan eigenlijk al jaren rond. Toch is het waarschijnlijk niet de eerste productcategorie die de behandeling gaat krijgen.

Volgens verschillende betrouwbare bronnen, waaronder Mark Gurman en Ming-Chi Kuo, is de iPad als eerste aan de beurt. Zo zou het model volgend jaar al in de winkels komen te liggen.

In het onderstaande artikel vertellen we je er meer over: