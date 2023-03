Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Onmisbare apps voor iedereen die sinds kort een iPhone gebruikt

Beschik je sinds kort over een iPhone? Gefeliciteerd! Om je op weg te helpen met je gloednieuwe toestel zetten we enkele onmisbare apps op een rij die iedere iOS-beginner op zijn toestel moet hebben.

De App Store van je iPhone staat boordevol apps, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Veel apps, zoals WhatsApp en Instagram zal je waarschijnlijk al snel op je nieuwe smartphone zetten. De volgende apps vergeet je misschien, maar ze zijn toch echt onmisbaar!

4 onmisbare apps voor nieuwe iPhone-gebruikers

#1 Stocard

Vergeet je ook altijd je klantenkaart mee te nemen naar die ene winkel omdat je simpelweg niet genoeg ruimte hebt in je portemonnee? Stocard heeft daar dé oplossing voor. In deze handige app verzamel je makkelijk al je kaarten, zodat je ‘m nooit maar dan ook nooit meer kunt vergeten.

Stocard is gratis te downloaden in de App Store.

#2 DeepL Translate

Vergeet Google Translate: de resultaten die DeepL Translate je voorschotelt zijn over het algemeen stukken beter. De vertaaldienst werkt op basis van kunstmatige intelligentie en ondersteunt naast de Nederlandse taal onder meer Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Een iPhone-app zoals deze is onmisbaar als je veel vertaalt, bijvoorbeeld voor je werk, maar ook als je vaak op reis bent.

DeepL Translate is gratis te downloaden in de App Store. Er is een optioneel abonnement beschikbaar om extra functies te ontgrendelen.

#3 1Password

Om al je wachtwoorden en andere belangrijke gegevens veilig te bewaren, biedt een passwordmanager zoals 1Password uitkomst. Deze app werkt bovendien ontzettend goed op een iPhone. Inloggen bij je favoriete accounts in apps en op websites gaat ontzettend snel en eenvoudig, waardoor je amper merkt dat je de dienst gebruikt. Een no-brainer voor je online veiligheid dus.

1Password is gratis te downloaden in de App Store, maar vereist een betaald abonnement om te gebruiken.

#4 Spark

Als het gaat om een goede e-maildienst, dan is de standaard Mail-app op je iPhone het niet helemaal… Een betere keuze is Spark, die naast op je smartphone ook op Windows en Mac te gebruiken is. De app beschikt over een slimme inbox, waardoor je altijd het overzicht bewaart. Ook zijn er handige tools beschikbaar, zoals het inplannen en snoozen van e-mails.

Spark is gratis beschikbaar in de App Store.