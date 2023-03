Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: de Sonos-speaker die je nu nog voordeliger scoort

Sonos kennen we natuurlijk als het merk van de high-end audioproducten van het merk. Als je er één koopt huilt jouw bankrekening na een week nog. Gelukkig kan het af en toe goedkoper. Zo is deze week de Sonos Roam extra voordelig bij Mediamarkt.

Laten we eerlijk zijn, voor goede kwaliteit audio moet je flink betalen. Of je nu Bose, Bowers & Wilkins, of Sonos koopt, het kost je een flink zakcentje. Het is daarom extra interessant om aanbiedingen van die merken in de gaten te houden. Dat doen we speciaal voor jou, zodat jij nu de Sonos Roam goedkoper hebt dan normaal bij Mediamarkt.

De Sonos Roam is goedkoper bij Mediamarkt

De Roam kun je eigenlijk zien als het instapmodel van Sonos. Het is een slimme bluetooth-speaker die je overal mee naartoe neemt. Hij heeft een klein formaat maar een groots geluid. We weten dan ook zeker dat het jouw nieuwe beste vriend wordt voor in en om het huis.

Op een volle lading gaat de Sonos Roam tot wel 10 uur mee. Dit apparaat is uitgerust met de automatische Trueplay tuning waardoor de microfoon in jouw telefoon de omgeving analiseert. Hierdoor kan de audio makkelijk geoptimaliseerd worden. Het maakt dus niet uit waar het apparaat staat, overal hoor je topgeluid volgens Mediamarkt.

Neem je de Sonos Roam mee naar het strand of het zwembad? Dan hoef je niet bang te worden dat die nat wordt. De speaker kan tot wel 30 minuten 1 meter onder water blijven. Bovendien is het apparaat zo ontworpen zodat ‘ie makkelijk tegen een stootje kan.

Zoveel betaal je nu voor de speaker

Met een prijs van 187 euro is de Roam een van de goedkoopste Sonos-producten. Toch kunnen we het ons voorstellen dat je het nog steeds een behoorlijk bedrag vindt. Gelukkig is de speaker nu 20 procent goedkoper bij Mediamarkt. Nu betaal je nog maar 149 euro.