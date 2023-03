Bol.com heeft de ideale Sonos One-deal met flinke korting

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: Sonos One nu te krijgen met flinke korting

Elke week licht de redactie van One More Thing een speciale aanbieding uit die je niet wil missen. Deze week is de Sonos One extra voordelig bij Bol.com.

De Sonos One is al bijna drie jaar op de markt, maar hoort nog steeds bij de betere speakers op de markt. Toch is het de vraag hoe lang deze nog verkrijgbaar is. Het bedrijf heft met de Era 100 al een opvolger aangekondigd, maar deze is wel duurder.

De Sonos One is nu goedkoper bij Bol.com

Daarom is het misschien nu wel het ideale moment om de Sonos One goedkoper te scoren. Bol.com doet namelijk flink wat van de prijs af.

De Sonos One is jouw ideale assistent in huis. Hij beschikt bijvoorbeeld over stembediening in het Nederlands. Bovendien is het apparaat ook nog eens waterbestendig, waardoor je deze zelfs in de badkamer kwijt kunt. Ideaal als je wil meezingen onder de douche.

Daarbij komen we meteen op de belangrijkste functie: het afspelen van muziek. Die klinkt erg goed uit de speaker die je nu bij Bol.com scoort, want deze heeft onder andere twee D-klasse versterkers, één tweeter, één midwoofer en zes far-field microfoons.

Het handige aan Sonos-speakers is dat je ze allemaal met elkaar kunt verbinden. Zo zet je er meerdere in één kamer neer om bijvoorbeeld de ideale home-cinema te creëren. Bovendien maak je ook heel makkelijk de connectie met je wifi-netwerk. Helaas heeft deze speaker geen bluetooth-ondersteuning.

Natuurlijk werk Sonos heel goed samen met je iPhone, maar ook als je jouw toestel even niet bij de hand hebt, is de speaker prima te besturen. Dat doe je met de makkelijke touchbediening.

Zoveel korting krijg je

De Sonos One is nu extra voordelig bij Bol.com tijdens de zevendaagse. Normaal betaal je voor de slimme speaker 215 euro. Deze week is dat nog maar 179 euro. Dat is dus een korting van 14 procent. Wacht dus niet te lang als je er nog een wil.