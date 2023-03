Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: de nieuwe M2 MacBook Air is nu extra voordelig

Ben je op zoek naar een nieuwe MacBook Air? Dan is dit misschien wel het moment om ‘m te halen. De laptop van Apple is nu goedkoper dan normaal bij Amazon.

Als je een MacBook Air wil kopen is dat een flinke investering. Vooral de M2-versies zijn extra prijzig, omdat Apple besloot de prijzen van het instapmodel te verhogen. Gelukkig kan het nu wat goedkoper, want Amazon heeft de laptop op dit moment in de aanbieding.

De M2 MacBook Air: een radicale verandering

De M2-versie van de MacBook Air kreeg een radicaal herontwerp. Het lijkt daarom aan de buitenkant meer op de MacBook Pro, al is deze iets dunner. Dat is overigens niet alleen het geval bij het uiterlijk, ook de vanafprijs van 1.518,85 euro is naar de Pro toe gekropen. Amazon weet daar echter raad mee.

Een flink bedrag, maar wat krijg je daarvoor terug bij Amazon? Ten eerste heeft de M2 MacBook Air een groter scherm dan diens voorganger. Het is nog steeds een 13-inch laptop, maar deze heeft nu minder dikke schermranden. Bovendien heeft deze een verbeterde helderheid. Ook is er beter geluid, omdat de laptop twee speakers meer heeft dan het M1-model.

Natuurlijk bevindt de grootste verandering zich met de M2-chip onder de motorkap. Deze is sneller, maar heeft ook een betere energie-efficiëntie. De laptop die je bij Amazon goedkoper scoort, presteert dan ook vloeiend bij algemeen gebruik. Op alles scoort deze net wat beter dan de M1.

Wat ook een fijn punt is van deze MacBook Air, is het toetsenbord. Deze is hetzelfde als die van de 14- en 16-inch MacBook Pro. Geen poespas zoals een Touch Bar en een vlindermechanisme maar gewoon een klassiek maar zeer effectief toetsenbord. De functietoetsen zijn echt een verademing.

Flink goedkoper bij Amazon

Het uitstekende Force Touch-trackpad is nog breder dan die op de M1 en de detectie van de handpalmen werkt ook nog steeds goed. Daarnaast is het ook de terugkeer van MagSafe. Zo laad je weer op als je gewend bent.

Zoals gezegd is het heetste hangijzer van de M2 MacBook Air de prijs. Gelukkig is de laptop nu goedkoper bij Amazon. De normale adviesprijs is 1.518,85 euro, maar gelukkig zit er nu een flinke korting op. Zo betaal je bij het digitale warenhuis nu 1.299 euro. Dat geldt overigens voor alle kleurtjes. Je hebt dus wat te kiezen.