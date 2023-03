Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe MacBook Air krijgt eindelijk de upgrade die het nodig heeft

Het lijkt erop dat Apple een stap verder wil gaan in de uitrol van OLED-schermen. Volgens geruchten zal de MacBook Air in de toekomst worden uitgerust en daarmee in de voetsporen treden van de MacBook Pro en iPad.

The Elec, een Zuid-Koreaanse website, weet het nieuws als eerste te melden. Volgens bronnen binnen de leveranciers van Apple is het Amerikaanse bedrijf bezig met de overstap. Al is nog niet helemaal duidelijk wanneer deze precies plaats gaat vinden.

MacBook Air krijgt eindelijk OLED-beeldscherm

Hoewel het waarschijnlijk nog een jaar of twee wachten is, lijkt de MacBook Air met een OLED-beeldscherm er echt te komen. Leveranciers melden dat Apple van start is gegaan met een ontwikkelingsproject van 24 maanden. Hoever het bedrijf daarin zit is echter niet bekend.

Wel is duidelijk dat de beeldschermen afkomstig zijn uit Zuid-Korea. Gezien LG Display ontzettend druk is met de productie van beeldschermen voor de iPad, zal de bestelling waarschijnlijk naar Samsung gaan. Vreemd is dat niet, want het is bijvoorbeeld ook de partij die beeldschermen voor de iPhone 15 produceert.

Geen Tandem Stack voor de MacBook Air

Het is niet de eerste keer dat we over een MacBook Air met een OLED-beeldscherm horen. In juni vorig jaar wist Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO Ross Young ook al een dergelijke melding te maken. Al zijn er nu wel iets meer details bekend.

Apple werkt voor de iPad Pro en MacBook Pro met een nieuwe technologie die Tandem Stack heet. Het energieverbruik wordt middels deze weg met 30% verminderd terwijl de helderheid hoger ligt. Voor de MacBook Air lijkt het Amerikaanse bedrijf echter te werken met een Single Stack.

Waarom heeft Apple zo lang gewacht?

De grote vraag is natuurlijk waarom Apple zo lang heeft gewacht met de transitie voor de MacBook Air. Naar verluidt heeft dat te maken met de Tandem Stack-technologie, maar het valt niet met zekerheid te zeggen.

Wel lijkt duidelijk te zijn dat het ontwerp van de Apple-laptop weinig tot geen veranderingen kent. Logisch, want het bedrijf van CEO Tim Cook doet doorgaans zes jaar met het ontwerp van een laptop.