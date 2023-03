Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Microsoft neemt heft in eigen hand: ‘Xbox App Store vanaf 2024 naar de iPhone’

Als het aan Microsoft ligt krijgt je iPhone vanaf volgend jaar een nieuwe downloadwinkel. Achter de schermen werkt het bedrijf hard aan de ontwikkeling, en lancering, van de Xbox App Store.

Dat nieuws is officieel en afkomstig van Microsoft’s Head of Gaming Phil Spencer. In een interview met de¬†Financial Times¬†legt hij uit hoe het bedrijf een toekomst voor zich ziet waar de Europese Unie zijn zin krijgt.

Microsoft’s eigen Xbox App Store voor je iPhone

Over een reguliere applicatie heeft Spencer het niet. De baas van Xbox spreekt tijdens zijn interview met de Financial Times over een daadwerkelijke App Store zoals iPhone-gebruikers die op dit moment alleen van Apple kennen.

Een dergelijke aanpak zou voor het Amerikaanse bedrijf van Tim Cook natuurlijk nooit een optie zijn, maar het heeft vanaf volgend jaar eigenlijk geen keus. Dat heeft alles te maken met The Digital Markets Act (DMA) van de Europese Unie, waar ook Spencer naar refereert.

De DMA is een nieuwe wetgeving van de EU die vanaf 2024 van kracht gaat. Hierdoor wordt Apple gedwongen zijn iPhone toegankelijker te maken door downloadwinkels van derde partijen toe te staan. Iets dat sinds de introductie van de smartphone in 2007 nooit eerder het geval was.

Microsoft is van plan om als een havik bovenop zijn prooi te springen. Phil Spencer laat in het interview weten dat Xbox dus met zijn eigen App Store komt. “Een gigantische mogelijkheid”, zo noemt hij het.

Genoeg munitie voor een stevige aanval

De kansen die Microsoft ziet zijn niet onterecht. Sinds de overname van Activision Blizzard beschikt het moederbedrijf van Xbox over voldoende munitie om een flinke aanval in te zetten.

Grote titels als Call of Duty Mobile, Diablo Immortal en Candy Crush Saga behoren tot het arsenaal van Xbox. Een specifieke App Store waar dergelijke titels exclusief te downloaden zijn zou een succes kunnen betekenen op de iPhone.

‘Eindelijk’, zal het bedrijf waarschijnlijk gedacht hebben. Microsoft probeert al jaren een app voor Xbox Cloud Gaming op de iPhone uit te brengen, maar krijgt constant tegengas van Apple waardoor dit vandaag de dag nog steeds niet gebeurd is.

Dat heeft alles te maken met het beleid dat Apple op dit gebied voert. Een beleid dat door The Digital Markets Act niet meer zal gelden. Tja, en dan pakt Microsoft met een Xbox App Store eindelijk zijn kans.