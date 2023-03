Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Klipsch heeft de nieuwe subwoofer die Sonos doet beven

Bij high-end audio denk je meteen aan Sonos, maar er zijn meer kapers op de kust. Klipsch komt nu een subwoofer met wel een heel bijzondere feature.

Natuurlijk kun je films en series kijken met de speakers van je televisie, maar pas echt genieten wordt het met een goede soundbar en subwoofer. Klipsch kondigt nu een heel interessante subwoofer aan waar Sonos waarschijnlijk jaloers op is.

Klipsch gaat de concurrentie aan met Sonos

Waarschijnlijk ken je Klipsch nog niet zo heel goed en dat kunnen we ons best voorstellen. Toch timmert het Amerikaanse audiomerk al jaren aan de weg. Dat gaat nu echter veranderen met de nieuwe subwoofers die het bedrijf uitbrengt. Die gaan vol de concurrentie aan met Sonos.

Klipsch blaast hoog van de toren. Directeur Paul Jacobs noemt het de grootste, luidste, krachtige en gemeenste subwoofer die de aarde ooit heeft gekend. Wij nemen die marketingpraat natuurlijk met een enorme korrel zout, maar de cijfers van het apparaat zijn wel degelijk indrukwekkend.

Het meest imposante is de Klipsch RP-1600 SW. Deze heeft een 16-inch driver met een piekvermogen van 1.600 W. Het meest opvallende is dat deze frequenties kan leveren tot 14 Hz. En dat laatste is opmerkelijk, aangezien 20 Hz de laagste toonhoogte is die de mens kan horen. Sonos gaat maar zo laag als 25 Hz.

De grote vraag is natuurlijk hoe die lage toonhoogte zorgt voor een helder geluid. Daarnaast is het ook erg interessant hoe hard die 1.600 W is. Overigens is dit het vlaggenschip van Klipsch. Het bedrijf heeft in dezelfde lijn ook nog een aantal andere subwoofers aangekondigd.

Niet goedkoop

Al deze modellen hebben een ebbenhouten vinylafwerking met een stalen rooster, geweven stoffen en schokabsorberende rubberen voetjes.

Echt goedkoop zijn de nieuwe subwoofers van Klipsch helaas niet. Het instapmodel gaat je 749 euro kosten, wat natuurlijk meer is dan een Sonos Sub Mini, maar minder dan de gewone Sub. Het vlaggenschip van 1.600 W heeft echter een adviesprijs van 1.799 dollar. De grote vraag is hoe de buren reageren als je deze in je woonkamer hebt staan.