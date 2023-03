Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Laad je iPhone in stijl op met deze machtige MagSafe-accessoires

Het opladen van de iPhone kan logischerwijs via de meegeleverde Lighting-kabel, maar er zijn andere mogelijkheden beschikbaar. Denk bijvoorbeeld eens aan MagSafe: een oplossing die de nodige accessoires een prachtige boost geeft om je Apple-smartphone in stijl op te laden. OMT-redacteur Jeroen Kraak zet een paar voorbeeld op een rij.

Het was natuurlijk al een langere tijd mogelijk om verschillende Apple-apparaten draadloos op te laden. Met de komst van MagSafe is dat nu nog simpeler dan voorheen. Door de magnetische kracht is jouw oplader ideaal aangesloten op je iPhone of Apple Watch, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat je jouw apparaat verkeerd hebt neergelegd.

5 MagSafe-opladers voor je iPhone

Dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar het biedt ook mogelijkheden voor de makers van accessoires. Zo hebben een aantal daarvan prachtige opladers gemaakt die niet misstaan in je huiskamer. Deze vijf producten zijn daar, wat mij betreft, een uitstekend voorbeeld van.

#1 Belkin MagSafe 3-in-1 snellader

Goed, met een prijs van 168,31 euro is deze snellader van Belkin vrij prijzig, maar wel verrekte handig. Zo laad je jouw iPhone, Apple Watch en AirPods tegelijkertijd op met een snelheid van 15W.

Wat natuurlijk meteen opvalt is het prachtige ontwerp van deze lader. Je hoeft jezelf dan ook niet te schamen als deze in je huis staat. Je kiest bovendien of je wil opladen in landschap- of portetstand. Zo kun je zelfs tijdens het laden gewoon een video bekijken. Handig!

#2 Zinley

We kunnen ons voorstellen dat je die Belkin behoorlijk prijzig vindt. Gelukkig is er een goedkoper alternatief van Zinley. Deze is vrij compact en laadt je iPhone (en twee andere apparaten) tegelijkertijd mee op.

In tegenstelling tot die van Belkin, moet je wel je MagSafe-hoesje van je telefoon halen, want alleen de Apple Watch-oplader aan de achterkant gebruikt de magnetische techniek. Zowel de oplader voor de AirPods als de telefoon zijn alleen draadloos. Je betaalt voor dit apparaat 32,25 euro.

#3 Elago

Veel opladers zien er redelijk hetzelfde uit en we snappen daarom dat je ook wel eens wat anders wil dan de rest. De lader van Elago is daarvoor een prima alternatief. De ronde vorm ziet er enig uit.

Deze oplader werkt eigenlijk heel simpel. De ronde vorm zit los van de MagSafe lader. De snoer van je oplader trek je door de ronde vorm heen en het MagSafe-oplaaddeel leg je er bovenop. Zo is je iPhone in no-time weer op 100 procent. Je hebt ‘m voor 21,99 euro.

#4 Hohosb

Wil je niet dat je oplader teveel ruimte inneemt? Dan is de MagSafe-lader van Hohosb wellicht jouw beste keuze. Dit is een oplaadmat die je drie keer opvouwt als je ‘m niet gebruikt. Zo is die bijvoorbeeld handig mee te nemen op vakantie.

Op elk van de drie delen kun je een apparaat opladen. Zo heb je jouw iPhone, Apple Watch en AirPods in no-time weer op honderd procent. Je kunt er zelfs voor kiezen om ‘m rechtop te zetten als je maar twee apparaten hoeft op te laden. Je betaalt voor dit gadget 55,58 euro.

#5 Nomad Base One voor iPhone

Wil je echt voor een stijlvolle oplader gaan voor de iPhone, dan is de Nomad wellicht wat voor jou. Het ontwerp is erg strak en bestaat uit glas en metaal. Met een gewicht van 900 gram blijft deze altijd op z’n plaats.

Helaas heeft stijl ook een prijs. Je betaalt voor dit exemplaar 179 euro.