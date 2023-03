iPhone heeft deze machtige functie die praktisch niemand kent

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Niemand kent deze machtige upgrade die jij je iPhone makkelijk kunt geven

Apple heeft stiekem een geheim trucje verwerkt in de nieuwste iOS-update voor je iPhone. Deze machtige upgrade bezorgt je ook nog eens een mooie manier om in contact te blijven met vrienden en familie op afstand. Dat zit zo.

Op je iPhone kun je voortaan gelijktijdig naar films en series kijken via SharePlay via de Berichten-app. Ook liedjes en podcasts kunnen op deze manier tegelijk beluisterd worden. Zo kun je aan de slag met deze topfunctie.

Ver weg, maar toch dichtbij dankzij je iPhone

Voorheen was SharePlay exclusief beschikbaar voor FaceTime, maar nu is het dus ook te gebruiken via de Berichten-app op je iPhone. Bovendien is het niet gelimiteerd tot één gesprekspartner. De functie werkt ook heerlijk in groepschats!

Om de functie op je iPhone te gebruiken, ga je eerst op zoek naar een film, serie, nummer of album om te delen. De app moet wel ondersteund worden. Apple noemt Apple TV en de Muziek-app als voorbeelden.

Bekijk de details van de content die je wil delen en tik op de Deel-knop. Kies vervolgens voor SharePlay en gebruik de drie horizontale puntjes om opnieuw SharePlay te kiezen. Daarna kies je de contacten uit met wie je de content wil delen en selecteer je Berichten op je iPhone.

Bijna klaar om samen te bingen

Zodra je vrienden of familieleden de uitnodiging geaccepteerd hebben, kunnen jullie samen genieten van de content. Wel is het in veel gevallen zo dat je beide een abonnement moet hebben. Dat mag ook een proefabonnement zijn. Natuurlijk is account sharing ook nog steeds een ding, al zal Netflix daar niet zo blij mee zijn!

Tik op Speel af voor iedereen om het afspelen van de content te starten op je iPhone en die van je vrienden of familieleden. Vervolgens kan iedereen het gesprek de content pauzeren of terugspoelen. Veel kijk- en luisterplezier!