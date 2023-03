Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple geeft razendsnel antwoord op beveiligingsproblemen iPhone en Mac

Om beveiligingsproblemen op de iPhone en Mac te fixen wil Apple doorgaans zo snel mogelijk een nieuwe update uitrollen. Zowel iOS Security Response 16.4 (a) als macOS Security Response 13.3 (a) staan nu klaar voor ontwikkelaars.

De officiële term voor een dergelijke oplossing is een Rapid Security Response die vanaf vandaag beschikbaar is voor ontwikkelaars. Dinsdagnacht rolde Apple de eerste betaversies van beide besturingssystemen uit.

Apple tackelt problemen iPhone en Mac snel

Het is echter wel de vraag of Apple daadwerkelijk een beveiligingsprobleem oplost of de Rapid Security Response test. Gezien iOS 16.4 en macOS 13.3 in beta zitten zou dat laatste zeker een reële optie kunnen zijn.

Apple rolt de snelle oplossing overigens niet voor het eerst uit. In december vorig jaar verscheen er ook al een Rapid Security Response voor de iPhone en de Mac. Destijds ging het dus ook om een test, waarbij Apple keek hoe snel het bedrijf kon handelen.

Om de nieuwe update te downloaden op je Mac ga je naar Systeemvoorkeuren, selecteer je Software-update en volg je de stappen. Bij een herstart is het systeem gereed.

Betatesters met een iPhone kunnen de update binnenhalen via Instellingen -> Algemeen -> Software-update.

Wat brengen iOS 16.4 en macOS 13.3 precies?

Zoals gezegd heeft Apple dinsdagnacht de nieuwe besturingssystemen, door middel van betaversies, uitgerold voor ontwikkelaars. Hierdoor krijgen zij niet alleen de kans om de nieuwe iPhone- en Mac-software te testen, maar weten wij ook wat we kunnen verwachten.

In iOS 16.4 zien we bijvoorbeeld verwijzingen naar Apple Musical Classical, een gewijzigde animatie in Apple Boeken en een aanpassing in AppleCare. Jeroen vertelt je in dit artikel alles.

macOS 13.3 brengt ook de nodige wijzigingen naar de Mac, al is de update tot nu toe nog niet heel erg groot. Er lijken een aantal nieuwe emoji naar de computers van Apple te komen en Apple pakt HomeKit aan.

Benieuwd naar al die functionaliteiten en verbeteringen? Jeroen zet het overzichtelijk voor je op een rij: