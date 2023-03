Waarom die nieuwe iPhone en Mac-updates zo belangrijk zijn

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom iOS 16.4 en macOS 13.3 essentieel zijn voor iPhone en Mac

Apple heeft gisteravond verschillende nieuwe updates uitgerold voor zijn apparaten. Zo heeft het de iPhone bijvoorbeeld voorzien van iOS 16.4, terwijl Mac de macOS Ventura 13.3-update heeft ontvangen. Dit blijken essentiële updates te zijn.

Hoewel beide softwareversies de moeite waard zijn vanwege de functionaliteiten en verbeteringen, zijn er ook verschillende probleemoplossingen te vinden. Dusdanig veel dat iedereen met een iPhone of Mac die nieuwe update bijna wel moet installeren.

Essentiële updates voor Mac en iPhone

Gegevens van je contacten die op straat liggen of je eigen gevoelige data die door een app van een derde partij ingezien kan worden: het zijn dingen die je als iPhone- of Mac-gebruiker liever niet wilt. Helaas zorgden verschillende kwetsbaarheden binnen de software ervoor dat dit tot op heden wel mogelijk was.

Op de website van Apple is te zien dat iOS 16.4, iPadOS 16.4, macOS 13.3, watchOS 9.4 en tvOS 16.4 veel verschillende kwetsbaarheden tackelen. Ze zaten bijvoorbeeld in de Apple Neural Engine, de Agenda-app, iCloud, de Zoek Mijn-app en zelfs de Bluetooth-instellingen.

Helaas heeft men ook een kwetsbaarheid kunnen vinden in WebKit. Dit is praktisch gezien de motor achter Safari en andere webbrowsers. Hierdoor was het mogelijk voor kwaadwillenden om gevoelige informatie van gebruikers te stelen en te delen met derden.

Apple drukt gebruikers van een iPhone, iPad, Apple Watch, Mac of Apple TV dus op het hart om hun apparaten te voorzien van de meest recente software.

iOS 16.4, macOS 13.3 en meer

Die software is sinds gisteravond beschikbaar. iPhone-gebruikers kunnen bijvoorbeeld aan de slag gaan met iOS 16.4. Naast toevoegingen als de nieuwe Emoji en Apple Music Classical, lost die update ook een aantal irritante problemen op.

macOS 13.3 doet hetzelfde voor de Mac. Naast het oplossen van de problemen binnen VoiceOver, zorgt het besturingssysteem er ook voor dat er nieuwe opties beschikbaar zijn binnen Freeform, Garageband iets veiliger is en gedupliceerde iCloud-foto’s automatisch uit een gedeelde bibliotheek worden geschrapt.

