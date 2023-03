Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe voorkom je de irritante beoordelingsverzoeken op je iPhone?

Als je een nieuwe app installeert op je iPhone en die vervolgens gebruikt, kun je er vergif op innemen dat deze vraagt om een beoordeling. Toch hoef je daar voortaan geen last meer van te hebben. Wij vertellen je hoe je dit stopzet.

Je hebt net een nieuwe app ge├»nstalleerd op je iPhone en bent ÔÇśm volop aan het ontdekken. Zoeken naar nieuwe functies en kijken of alles echt vlekkeloos werkt. Het laatste waar je op zit te wachten is een pop-up waarbij gevraagd wordt om een beoordeling. Daarvan hoef je nu niet meer wakker te liggen.

Geen vragen meer voor beoordelingen op je iPhone

Natuurlijk is het logisch dat een maker van een app om een beoordeling vraagt. Zo kunnen ze problemen meteen aanpakken met de feedback die ze krijgen. Een goede recensie zorgt er ook voor dat de app hoger in de App Store staat op je iPhone.

Toch kan het behoorlijk irritant zijn als je regelmatig de vraag krijgt om een beoordeling in te vullen. Vooral als iPhone-apps er mee door blijven gaan als je het de eerste keer niet invult. Soms heb je er gewoon helemaal geen zin in, als je net ergens mee bezig bent. Of ├╝berhaupt geen zin in. Maar is het mogelijk om die pop-ups weg te halen? En zo ja, hoe dan?

Zo los je dat makkelijk op

Gelukkig is hier een oplossing voor die je heel gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Je gaat als eerst naar de Instellingen en vervolgens naar App Store. Daarna scrol je naar beneden en zie je de optie Beoordelingen en recensies. Vink deze uit en je hebt geen last meer van ongevraagde pop-ups wat betreft beoordelingen.

Vanaf nu zil je geen ongevraagde pop-ups meer krijgen met betrekking tot beoordelingen. Wil je alsnog een beoordeling achterlaten? Dan moet je naar de App Store en de desbetreffende app opzoeken. Zo geef je alsnog een recensie als je heel blij bent, of juist niet.