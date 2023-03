Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

USB-C geeft iPhone 15 het laadvermogen waar we op zitten te wachten

Voor de eerste keer sinds zijn lancering in 2007 krijgt de iPhone dit jaar een USB-C-aansluiting. Een wijziging die Apple, dankzij druk van de EU, niet vrijwillig maakt. Als consument kunnen we er, als we de meest recente geruchten mogen geloven, blij mee zijn.

USB-C is al tijden de standaard in de markt. Toch wil Apple, dat al noodgedwongen de overstap moet maken, zijn eigen draai aan de aansluiting geven. Hoewel je iPhone 15 later dit jaar sneller opgeladen kan worden dan voorgaande modellen, smijt Cupertino er wel een ‘maar’ tegenaan.

iPhone 15 sneller opladen met behulp van USB-C

Analist Ming Chi-Kuo, op Apple gebied een van de betrouwbaarste bronnen, meldt dat de iPhone 15 daadwerkelijk sneller opgeladen kan worden. Al is dat wel alleen het geval bij specifieke, gecertificeerde, kabels. Natuurlijk…

Volgens Kuo zal de nieuwe iPhone 15 in de mogelijkheid zijn om de batterij op te laden met een vermogen van 27W. Op dit moment zijn de toestellen uit de iPhone 14-serie in staat om op te laden met een vermogen van 20W. Een winst van 7W, dus.

🍏 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Daarvoor moet je dus niet alleen het juiste type smartphone voor hebben, maar ook nog eens voorzien zijn van de juiste oplader. Deze zit al enige tijd niet meer in de verpakking van je nieuwe smartphone, dus ben je genoodzaakt om hem apart aan te schaffen.

Er is een USB-C-lichtnetadapter te koop bij Apple die een vermogen van 30W kan leveren. Voldoende om je nieuwe iPhone 15 met een hogere snelheid op te laden, dus. Deze haal je uit de (online) Apple Store voor de prijs van 45 euro.

Niet het enige wat we weten

De geruchten rondom de iPhone 15 vliegen ons de laatste week om de oren. Gisteren werd bijvoorbeeld bekend dat de schermranden van de Pro Max dunner zijn dan in welke smartphone dan ook. Iets waar ik je gisteren in dit artikel meer over wist te vertellen.

Vannacht werd bekend dat de volumeknop van de Apple-telefoon vanaf dit jaar niet meer uit twee delen, maar één geheel bestaat.

Tja, en dan hadden we ook nog eens dat uitgelekte ontwerp dankzij dummiemodellen: