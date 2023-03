Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Is de vernieuwde iPhone 4 het antwoord op de vraag naar compacte smartphones?

We moeten een flink tijdje terug naar de iPhone 4. 24 juni 2010 om precies te zijn. Door zijn nieuwe ontwerp ten opzichte van de iPhone 3G was deze flink in trek. Het is tijd dat de telefoon weer terugkomt en dit is waarom.

De iPhone 4 was qua ontwerp zijn tijd ver vooruit. Goed, het toestel had natuurlijk nog de beroemde thuisknop, maar zag er voor de rest zeer modern uit. Zo modern zelfs dat het huidige ontwerp van de iPhone 14 er flink op lijkt. Toch kan het nog beter.

Dit iPhone 4-model mag best terugkomen

Natuurlijk dateert het ontwerp van de iPhone 4 uit 2010 en we zijn nu dus bijna 13 jaar verder. Toch kan de telefoon met een klein aantal aanpassingen een flink succes worden, laat Reddit-gebruiker G8M8N8 zien. Hij heeft een moderne versie van het model gemaakt en komt met 3D-renders.

Eigenlijk kunnen we het nieuwe iPhone 4-model vooral vergelijken met de 13 mini van vorig jaar. Maar eigenlijk ziet dit nieuwe ontwerp er veel sexyer uit en lopen we liever met deze de winkel uit. Bovendien moet er gewoon weer een kleiner model op de markt komen, zodat er meer te kiezen valt. De iPhone 14 Plus is leuk, maar een stuk minder populair.



What if iPhone 4 made an appearance today having newly integrated design language and hardware?

Let’s have a look. Images made by Reddit user u/G8M8N8 pic.twitter.com/5NSHEsbvti — Andrii Lizohub (@tech_instigator) March 16, 2023

Maar hoe ziet dat nieuwe model er nu precies uit? Zoals we bij de iPhone 15 verwachten, heeft ook dit concept een USB-C-poort. Daarnaast heeft dit concept ook het Dynamic Island. Het scherm van de 4 is klein genoeg, dus zo’n efficiënte oplossing voor de notch is meer dan welkom.

Ook de knop aan de zijkant van dit model is aangepast op de geruchten die over de iPhone 15 gaan. Zo krijgt dit model Solid-state knoppen. Deze zijn een soort middenweg tussen de traditionele knoppen die je nu aan de zijkant van de telefoon vindt en hebben speciale aanraakbedieningen. Denk hierbij aan de thuisknop van de nieuwe SE die later verscheen en geen bewegende delen meer heeft.

Waar wacht Apple nog op?

Wat vooral opvalt aan dit concept van een vernieuwde iPhone 4 is de achterkant. Je hebt geen groot vierkant vlak waarin de camera’s verwerkt zijn. In dit concept is dat weggewerkt en komen alleen de lenzen eruit.

Hopelijk kijkt Apple goed naar dit model, want de remake van de iPhone 4 ziet er geweldig uit en het misstaat echt niet in de line-up.