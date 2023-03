Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de iPhone 15 die ‘Super Low Energy Mode’ nodig heeft

Super Low Energy Mode: een functionaliteit die smartphones laat functioneren zodra de batterij helemaal leeg is. In de wandelgangen wordt het opeens gelinkt aan de iPhone 15, maar waarom heeft hij het nodig?

Anonymous A.S, de bron van het verhaal, verwijst hiervoor naar een gerucht dat we al enige tijd voorbij zien komen. De iPhone 15 ruilt de fysieke volumeknoppen om voor solid-state-modellen met haptische feedback. Iets waar we je in dit verhaal alles over vertellen.

Super Low Energy Mode laat iPhone 15 altijd werken

Hoewel die solid-state-knoppen een leuke toevoeging aan de iPhone 15 zullen zijn, komen ze wel met een nadeel. Om ze aanrakingen te laten detecteren is er ter aller tijden een energiebron nodig. Vrij lastig verhaal zodra de batterij van de iPhone volledig leeggelopen is.

Apple’s A16 Bionic-chip, die zich in de iPhone 14 bevindt, speelt met zijn Energy Saving Mode al op een dergelijke situatie in. Het is de reden dat apps als Zoek mijn en Apple Pay zelfs werken wanneer de batterij van de smartphone leeg is.

Om de solid-state-knoppen van de iPhone 15 te laten werken, heeft diezelfde chip nog wel een kleine upgrade nodig. Volgens Anonymous A.S, een bron die ook de komst van het Dynamic Island goed voorspelde, doet Apple dat ook door middel van Super Low Energy Mode.

Het detecteren van aanrakingen, druk en zelfs een nieuwe vorm van 3D Touch moeten zelfs met een uitgeschakelde of lege iPhone 15 blijven werken, zo maakt Anonymous A.S duidelijk tegenover de redactie van Macrumors.

Haptische feedback nog een onzekerheid

Super Low Energy Mode en de solid-state-knoppen zijn volgens de bron een zekerheid. Of de iPhone 15 ook echt haptische feedback krijgt, lijkt echter nog niet duidelijk te zijn. Apple test op dit moment de functionaliteit en kijkt naar de mogelijkheden.

Wel weet men inmiddels te melden dat de iconische zijknop ruimte gaat maken voor een opvolger. Een zogeheten actieknop moet ervoor zorgen dat jij je iPhone 15 op een nieuwe manier op stil of geluid zet.