iPhone 15 Pro Max krijgt dunste schermranden ooit (maar…)

Het lijkt er sterk op dat de iPhone 15 Pro Max de dunste schermranden ooit op een smartphone krijgt. Hoewel dit ervoor zal zorgen dat de Apple-telefoon er ongelooflijk strak uit komt te zien, baart dit ook enige zorgen over de adviesprijs van het toestel.

De informatie is afkomstig van Ice Universe (via MacRumors). Op Twitter laat de bekende, en ook betrouwbare, bron weten dat de schermranden van de iPhone 15 Pro Max slechts 1,51 mm dik zijn. In tegenstelling tot de huidige recordhouder, de Xiaomi 13 (1,61 mm), een aanzienlijk verschil.

Op dit moment heeft de iPhone 14 Pro schermranden van 2,17 mm. Mocht het bericht van Ice Universe daadwerkelijk kloppen, dan zet Apple flinke stappen met het toestel. Naar verluidt slinken de randen met een kleine dertig procent.

Zoals gezegd is de Xiaomi 13 op dit moment recordhouder. Hoewel de onderste rand (ook wel kin genoemd) een dikte van 1,81 mm heeft, zijn de overige drie kanten voorzien van een dikte van 1,61 mm. Iets dat, wat ons betreft, zorgt voor een frisse uitstraling.



iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo — Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023

Apple doet daar met zijn iPhone 15 Pro Max dus waarschijnlijk nog een schepje bovenop. De smartphone, die we in september van dit jaar mogen verwachten, heeft schermranden die slechts 1,51 mm dik zijn. Een ontwerpkeuze die we zonder enige twijfel kunnen waarderen.

Hoe het er in de praktijk uitziet, weten we natuurlijk nog niet, maar het zal de premium-uitstraling van het toestel zeker ten goede komen.

Tegen welke prijs?

De grote vraag die we ons alleen stellen, is hoeveel je daar als consument voor moet betalen. Dat het toestel, gezien zijn specificaties, niet goedkoop zou zijn, leek al vast te staan. Dat een vernieuwde, strakkere uitstraling dit gegeven alleen maar versterkt, mag duidelijk zijn.

Of we het als consument ook daadwerkelijk nodig hebben, is een tweede. Hoewel een frissere uitstraling natuurlijk nooit verkeerd is, vraag ik me persoonlijk af of dit extra kosten zijn waar menig gebruiker op zit te wachten.