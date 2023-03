Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 Pro wordt bizar snel en krachtig volgens laatste geruchten

Hoewel het nog zo’n zes maanden duurt voordat de iPhone 15 het levenslicht ziet, zijn er nu al volop geruchten. Toch is er nu eentje die er bovenuit steekt. De nieuwe telefoon van Apple wordt namelijk een flink stuk krachtiger en dus ook sneller.

De iPhone 14 Pro en Pro Max hebben natuurlijk de A16-chip. Deze is ontzettend krachtig en je vraagt je af hoe veel meer Apple er nog uit kan persen. Bizar veel blijkt als we de laatste geruchten mogen geloven. De iPhone 15 Pro en Pro Max krijgen namelijk een flinke upgrade.

De A17-chip krijgt een flinke upgrade

De bekende twitteraar en Apple-lekker ShrimpApplePro heeft namelijk gegevens gedeeld die hij op het Chinese platform Weibo heeft gevonden. Daarop zijn scores te vinden van Geekbench over de A17-chip die in de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max zal zitten. Volgens het bericht scoort de chip 3019 en 7869 voor respectievelijk de single-core en de multi-core.

Leuk die cijfers, maar wat betekent dat precies? We kunnen die vergelijken met de A16-chip die in de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max zit. Met die processor scoorde Apple respectievelijk 2504 en 6314. Dat betekent dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max dus zo’n 20 procent krachtiger worden en dat is zeker indrukwekkend te noemen.



— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 14, 2023

Niet alleen goed nieuws voor de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max

Maar dit is niet alleen fijn voor de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max. Als Apple zo’n vooruitgang boekt met de A17-chip, dan zijn we ook benieuwd naar wat het kan met de M3-chip in de toekomstige MacBooks. Bij deze wordt namelijk dezelfde 3nm-architectuur gebruikt als wat het geval is bij de A17. Met 3nm heeft de chip een hogere dichtheid dan de 5nm-techniek die bij de voorgangers werd gebruikt. Dat zorgt dus voor een flinke snelheidsboost.

Toch houdt ShrimpApplePro een slag om de arm. Hij heeft het zelf op GeekBench proberen te checken, maar kon de gegevens niet vinden. Hij waarschuwt dan ook om het nieuws met een korreltje zout te nemen.

Of het allemaal echt het geval is, weten we vermoedelijk pas in september van dit jaar. Dan worden de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max onthuld.