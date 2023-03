Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15: 5 dingen over de camera die je wil weten

Hoewel het nog minstens zes maanden duurt voordat ‘ie uitkomt, kijken we nu al uit naar de komst van de iPhone 15. Veel geruchten gaan al rond over het toestel. Wij zetten er vijf op een rij over de camera van de smartphone.

Zoals het gaat bij een nieuwe iPhone, komen de nieuwtjes al vroeg op gang. Terwijl er al geruchten gaan over de iPhone 16, kijken wij nu naar de iPhone 15-modellen. Maar wat zeggen die nieuwtjes over de camera?

Dit wil je weten over de camera van de iPhone 15

Wij zetten er speciaal voor jou vijf op een rij. Zo weet je wat je wellicht kan verwachten van de camera van de iPhone 15.

#1 Alle iPhone 15-modellen krijgen een 48 megapixelcamera

De iPhone 14 Pro en 14 Pro Max kregen een groothoekcamera met 48 megapixel. Dit was dus enkel een feature voor de duurdere modellen. Het lijkt er nu ook op dat de gewone 15 en de 15 Plus deze camera met 48 megapixel ook krijgen.

Natuurlijk zegt megapixel niet alles qua kwaliteit van de camera, maar het zorgt er wel voor dat je een meer gedetailleerde foto krijgt. Dit is vooral zo in situaties met weinig licht. Dit is dus een zeer welkome verandering.

#2 Een nieuwe sensor

Een sensor is een van de belangrijkste onderdelen van een camera. Volgens de geruchten krijgt de iPhone 15-lijn een nieuwe van Sony. Helaas is het nog onbekend of dit alleen voor de Pro-modellen gaat, of dat ook de gewone toestellen deze krijgen.

Maar waarom is een sensor zo belangrijk? Het geeft meer detail in een foto doordat het zorgt voor een betere belichting. Zo krijg je vooral in donkere omgevingen betere foto’s. Deze nieuwe sensor zou het verzadigingsniveau in elke pixel verdubbelen.

#3 iPhone 15 Pro Max krijgt een periscoop

Er gaan al een ruime tijd berichten rond dat de iPhone 15 Pro Max een periscoopcamera krijgt. Een die iemand die het nieuws deelde was de betrouwbare Ming-Chi Kuo.

Door de periscoop wordt de cameralens verlengd, wat je kunt vergelijken met de periscoop van een duikboot. Je krijgt dus een nog betere zoom door die camera. Bij de 14 Pro Max zoom je op dit moment drie keer, maar bij de iPhone 15 Pro Max moet dit zes keer worden.

#4 Vier camera’s onwaarschijnlijk

Terwijl sommige merken vier camera’s hebben aan de achterkant, lijkt alles er op te wijzen dat het aantal camera’s bij de iPhone 15-lijn niet veranderen. Dat betekenen dat de gewone modellen er twee krijgen en de Pro en Pro Max drie aan de achterkant.

#5 Nieuwe chip nieuwe mogelijkheden

De 15 Pro en Pro Max krijgen sowieso een nieuwe chip. En een nieuwe processor betekent meer mogelijkheden. Deze is krachtiger en sneller dan de vorige dus Apple kan nog meer functies voor de camera toevoegen. Welke dit zijn, is nu nog slechts gissen.