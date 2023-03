Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 (Plus) krijgt Dynamic Island, maar loopt twee features mis

Het mag duidelijk zijn: Apple verkast dit jaar zijn Dynamic Island van de Pro-modellen naar de non-Pro-modellen. Waar de iPhone 14 Pro (Max) het met de nieuwe inkeping mocht doen, bleven consumenten met een iPhone 14 (Plus) bij de oude oplossing. De iPhone 15-serie van dit jaar brengt daar verandering in.

Dat wil echter niet zeggen dat de iPhone 15 Pro en Pro Max het op beeldschermgebied niet beter aanpakken. Er zijn twee grote functionaliteiten die de non-Pro-modellen van dit jaar simpelweg niet krijgen.

iPhone 15 (Plus) krijgt Dynamic Island

Begin deze week maakte we kennis met de beeldschermen voor de nieuwe iPhone 15-serie. Chinese media wist hand te leggen op foto’s en video’s van panelen waar Apple dit jaar gebruik van gaat maken. Hierdoor lijkt een langlopend gerucht zo goed als bevestigd te worden.

Verschillende bronnen melden namelijk al lange tijd dat Apple zijn iPhone 15 en 15 Plus voorziet van een Dynamic Island. Dit jaar was de speciale inkeping alleen voor de twee Pro-modellen beschikbaar, waardoor de iPhone 14 een aardige achterstand had op beeldschermgebied.

Ondanks de komst van dat Dynamic Island lijkt die situatie ook in 2023 echter niet heel veel te veranderen. Koreaanse website Naver weet te melden dat er alsnog twee grote functionaliteiten uitblijven.

Twee Pro-functionaliteiten ontbreken

Wie dit jaar van plan was een iPhone 15 of 15 Plus te kopen moet genoegen nemen met een iets minder imposant beeldscherm. Niet op gebied van kwaliteit, wel op functionaliteit.

Het instapmodel krijgt, in tegenstelling tot de Pro-modellen, waarschijnlijk ook in 2023 geen ProMotion-beeldscherm. Dit zorgt ervoor dat de verversingssnelheid op 60Hz zal blijven steken, wat voor deze tijd eigenlijk niet meer kan. Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro en Pro Max hebben een verversingssnelheid van 120Hz.

De tweede functionaliteit die ontbreekt, en deze lijkt ons minder belangrijk, is het Always On-beeldscherm. Sinds de modellen van dit jaar volgt Apple de Android-fabrikanten en is het mogelijk om het beeldscherm altijd aan te houden.

In onze omgeving blijkt het geen groot succes, maar er zullen vast consumenten zijn die interesse hebben. Wat dat betreft is het, mocht de informatie kloppen, niet aan te raden om een iPhone 15 of 15 Plus te kopen. Apple voorziet beide smartphones niet van deze optie.