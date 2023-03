Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 laat SIMkaartslot waarschijnlijk ook in Europa varen

September is niet alleen de maand waarin Apple zijn nieuwe iPhone 15 op de markt brengt. Het kan ook de maand worden waarin ontzettend veel consumenten overstappen op een eSIM. Het einde van de fysieke SIMkaart is naar verluidt hier.

Bronnen van iGeneration, een Franse technologiewebsite, melden dat Apple plannen heeft om de iPhone 15 in Frankrijk te ontzien van een SIMkaartslot. Tja, en mocht dat het geval zijn is de kans aanwezig dat we hier ook in Nederland iets van merken.

iPhone 15 zonder SIMkaartslot in Europa

Hoewel we er in Europa weinig van gemerkt hebben deed de iPhone 14 dit al in de Verenigde Staten. Daar moesten miljoenen gebruikers de overstap maken naar eSIM, gezien de fysieke aansluiting niet meer op de smartphone zat.

Zodra de iPhone 15 beschikbaar is in Frankrijk, zal het toestel hetzelfde doen in het Europese land. En gezien Apple geen specifiek toestel maakt voor de consument daar, is de kans vrij groot dat de rest van het continent er ook mee te maken krijgt.

In Nederland zijn er op dit moment vier providers die de fysieke SIMkaart vervangen door een elektronische variant: KPN, T-Mobile, Vodafone en Simyo. Of dat genoeg is voor Apple om de stap met de iPhone 15 ook daadwerkelijk te zetten is echter nog de vraag.

Persoonlijk acht ik de kans vrij groot dat Apple nog iets langer wacht met de volledige transitie, gezien niet elk Europees land al zover is met de overstap. Maar goed, dat is wel slechts een onderbuikgevoel. Neem het dus, net als het gerucht, met een korreltje zout.

Steve Jobs zag de toekomst al langer

Mocht de iPhone 15 daadwerkelijk zonder SIMkaartslot op de markt verschijnen, wordt de visie van Steve Jobs hiermee alsnog werkelijkheid. In mei vorig jaar vertelde Tony Fidell, ook wel bekend als de vader van de iPod, dat dit idee al langer bij Apple speelt.

Steve Jobs wilde dat de iPhone één naadloos apparaat zou worden en dus niet voorzien zou zijn van een ingang voor je SIMkaart. Door de fysieke variant weg te doen moest er dus een digitaal alternatief komen dat destijds nog niet voor handen was.

Inmiddels is de eSIM een begrip in de markt en blijkt wederom dat Steve Jobs een zeer bijzonder visie had op technologie. Het hele verhaal lees je hieronder: