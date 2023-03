Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5x waarom de iPhone 15 dé reden is dat je die iPhone 14 wil laten liggen

Het kan zijn dat het vorige week, door de introductie van de knalgele iPhone 14, bij je is gaan kriebelen. Dat je toch zit te twijfelen om de Apple-smartphone met zo’n leuk kleurtje op de kop te tikken. Maar volgens OMT-redacteur Jeroen Kraak doe je er veel beter aan om te wachten op de iPhone 15.

Waar de knalgele iPhone 14 je praktisch gezien alleen kan overhalen vanwege de kleur, heeft de iPhone 15 nog genoeg andere redenen om de overstap de moeite waard te maken. Waarom? Dat vertel ik je aan de hand van vijf redenen.

Verbeteringen van de iPhone 15

Je hoeft niet bang te zijn dat de iPhone 15 enkel een ander kleurtje te bieden heeft. Er valt natuurlijk veel meer te beleven.

Apple houdt logischerwijs de kaken stijf op elkaar, maar de geruchten doen snel de ronde. Dit zijn, wat mij betreft, de meest interessante:

#1 Een ander ontwerp

Misschien heb je het artikel van Mark al gezien: de iPhone 15 krijgt waarschijnlijk een ander ontwerp dan de 14. Er zijn namelijk nieuwe renders uitgelekt die iets laten zien.

Wat we daaruit kunnen opmaken zijn onder andere dunnere schermranden en zijn de toestellen iets meer gebogen.

Wil je weten wat er nog meer verandert? Je leest er veel meer over in dit artikel.

#2 USB-C op de iPhone 15

Bij Apple houden ze natuurlijk van allerlei aparte kabeltjes. Die heb je bij de iPhone 15 niet meer nodig, want deze krijgt een USB-C-aansluiting.

Dat betekent dat je jouw telefoon gewoon oplaadt met de kabel van je tablet of bijvoorbeeld die van een Android-telefoon. Handig, als je die van jezelf bent vergeten.

#3 Solid-state knoppen

Deze knoppen zijn een soort middenweg tussen de traditionele knoppen die je nu aan de zijkant van je iPhone vindt en speciale aanraakbedieningen. Denk hierbij aan de Homeknop die later verscheen en geen bewegende delen heeft.

Hierdoor komen jouw knoppen door vuil niet meer vast te zitten en bovendien is dit ook nog eens beter voor de waterdichtheid van de telefoon. Hoe de reacties van de knop precies gaan aanvoelen is nog onbekend.

#4 Periscoop

Deze functie is speciaal voor de iPhone 15 Pro Max. Met een periscooplens kun je dadelijk nog beter inzoomen om foto’s te maken. Als de geruchten kloppen, kun je hierdoor zes keer beter zoomen dan bij de iPhone 14 Pro Max en dat is natuurlijk een flinke verbetering.

Natuurlijk is er op een smartphone geen ruimte voor een echte zoomlens. Bij een periscoopcamera wordt daarom gebruikgemaakt van spiegels. Zo kunnen de lenzen langs de lengte van de telefoon lopen. Doordat dit veel ruimte inneemt, is het nu nog alleen mogelijk bij de iPhone 15 Pro Max.

#5 Dynamic Island

Terwijl de periscoop vooral goed nieuws is voor de mensen die een iPhone 15 Pro Max willen, kunnen toekomstige bezitters van de gewone 15 en 15 Plus volgend jaar gebruikmaken van Dynamic Island. Deze functie was bij de iPhone 14 nog alleen beschikbaar voor de Pro en Pro Max.

Op deze manier is de ietwat lelijke notch keurig weggewerkt door een gebied waar je nu meldingen kunt zien. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de tussenstanden van je favoriete voetbalteam zien terwijl je iets anders doet op je telefoon.