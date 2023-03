Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Amazon zorgt ervoor dat jij de iPhone 14 Pro goedkoop op de kop tikt

De iPhone 14 Pro is een van de beste smartphones die je op dit moment kunt kopen. Dat doe je nu nog voordeliger bij Amazon. De webwinkel biedt namelijk flinke korting.

Er is natuurlijk zoveel keuze in smartphoneland dat je soms niet meer weet welke je precies moet kopen. Toch wordt die keuze vandaag wellicht flink makkelijker voor je. Amazon heeft namelijk de prijs voor de iPhone 14 Pro flink verlaagd.

De iPhone 14 Pro is goedkoper bij Amazon

De 14 Pro ziet er natuurlijk bijna hetzelfde uit als zijn voorganger. Als je het toestel echter wat beter bestudeert, zie je dat Apple flinke vernieuwingen heeft toegevoegd. Misschien wel het meest opvallende is het Dynamic Island. In plaats van de lelijke notch zie je nu op het toestel meldingen van je favoriete applicaties en dat is verrekte handig.

Ook heeft de iPhone 14 Pro een nieuwe camera. Apple is eindelijk overstag gegaan, waardoor de hoofdcamera nu 48 megapixel heeft. Hierdoor maak je nog betere kiekjes met het nieuwe toestel. Toch zie je het verschil met name in de details. Vooral in de avond maak je nog betere beelden met de camera.

Wat ook anders is, is dat de iPhone 14 Pro nu ook beschikt over een Always-On-scherm. Zo zie je altijd de nieuwste meldingen op je smartphone. Doordat het toestel nu kan schakelen in het aantal beeldverversingen kan de batterij het aan, al moet wel gezegd worden dat je door deze functie uit te schakelen een langere accuduur hebt.

Zoveel betaal je nu voor de smartphone

Tijdens de lancering van de iPhone 14 Pro was het toestel nog ontzettend prijzig: 1.329 euro om precies te zijn. Sterker nog, dat betaal je nog steeds in de Apple Store. Gelukkig kan het goedkoper en wel bij Amazon. Daar betaal je nu 1.164 euro. Dat is dus 160 euro minder dan bij Apple zelf.

Maar niet alleen het model met 128 GB is goedkoper. Ook bij iPhone 14 Pro met 256 GB krijg je een flinke korting. Deze kost je nu 1.294 euro in plaats van 1.456 euro. Bovendien heeft dit model nog een voordeel ten opzichte van de 128 GB-versie; deze beschikt namelijk over ProRes. Daardoor krijg je nog betere video’s.