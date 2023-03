Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 17 brengt meer dan alleen verbeteringen naar je iPhone

Apple brengt met iOS 17 meer dan alleen verbeteringen naar je iPhone. Waar eerder het gevoel heerste dat het Amerikaanse bedrijf niet erg uit zou pakken met de update, lijkt betrouwbare bron Mark Gurman het tegendeel te kunnen bewijzen.

In de meest recente editie van Power On heeft Bloomberg-journalist Mark Gurman uitgesproken dat iOS 17 daadwerkelijk nieuwe functionaliteiten naar de iPhone brengt. Hoewel het oorspronkelijk niet het idee was, zal de software-update dus toch iets interessanter zijn dan in eerste instantie werd gedacht.

iOS 17 toch leuke update voor je iPhone

Het plan was namelijk dat iOS 17 een kleinschalige update zou worden met probleemoplossingen en prestatieverbeteringen voor de iPhone. Veel nieuwe functionaliteiten hoefden we, volgens Mark Gurman, eigenlijk niet te verwachten. Maar daar komt de Bloomberg-journalist dus op terug.

Apple wijzigt de plannen en voorziet het besturingssysteem van gloednieuwe functionaliteiten die de consument, wat hem betreft, enthousiast zal maken voor de update. Welke functionaliteiten dat precies zijn laat Gurman echter nog niet weten.

🧐 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

iOS 17 gaat op dit moment bij Apple door het leven onder de naam Dawn en is dus volop in ontwikkeling. Ligt uiteraard in lijn der verwachting, gezien Apple het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone doorgaans in juni presenteert.

Het Worldwide Developer Conference (WWDC 2023) is een van de grootste ontwikkelaarsconferenties van het jaar en zal in juni plaatsvinden. Naar iOS 17 kondigt het Amerikaanse bedrijf ook de besturingssystemen voor Mac, iPad, Apple Watch en Apple TV aan.

Wat heeft iOS 16.4 ons te bieden?

Apple voorziet de iPhone deze week overigens ook van iOS 16.4. Althans, dat is de verwachting. Afgelopen week verscheen de Release Candidate van de update voor ontwikkelaars. Dat is de laatste testversie van de software voordat deze officieel op iedere ondersteunde iPhone verschijnt.

Gezien het besturingssysteem inmiddels al uitvoerig getest is, weten we dus ook wat we precies kunnen verwachten. OMT-redacteur Jeroen Kraak legt het je in onderstaand artikel uitgebreid uit: