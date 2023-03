Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.4: deze functionaliteiten en verbeteringen komen naar je iPhone

Apple introduceert binnenkort een nieuwe softwareversie voor je iPhone: iOS 16.4. Welke verbeteringen en functionaliteiten komen er naar je smartphone? OMT-redacteur Jeroen Kraak zet het voor je op een rij.

Voordat Apple doorgaans een software-update uitbrengt laat het Amerikaanse bedrijf eerst ontwikkelaars en testers hun gang gaan. Dat doe het door middel van betaversies. Met betrekking tot iOS 16.4 is de eerste versie uit en kun je, als consument, het volgende verwachten:

iOS 16.4: verbeteringen en functionaliteiten naar je iPhone

Hoewel iOS 16.4 geen grote update lijkt te worden, mogen we natuurlijk wel de nodige toevoegingen en verbeteringen verwachten. Zo zijn er, op basis van de eerste betaversie, verwijzingen naar Apple Music Classical te vinden en krijgt Apple Boeken de nodige wijzigingen.

#1 Komt Apple Music Classical eindelijk?

Er gaan al een hele tijd geruchten over dat Apple een speciale streamingdienst wil maken voor klassieke muziek. In de nieuwe iOS 16.4 beta vinden we er nieuwe aanwijzingen voor.

Er is binnen de softwareversie voor je iPhone een speciaal bericht over Apple Classical te vinden. “Om naar Apple Music Classical te luisteren, moet je Apple Music installeren,” is te lezen. Het gaat dus niet meer lang duren voordat de app er is.

#2 AppleCare vernieuwd op je iPhone

AppleCare, in Nederland ook bekend als Dekking, krijgt in iOS 16.4 de nodige wijzigingen. Niet alleen zie je daar hoe het zit met de garantie van je iPhone, ook krijg je gekoppelde producten zoals de Apple Watch en AirPods te zien, inclusief een icoontje. Handig, want zo zie je precies hoe het met de garantie van al je producten zit.

Meer informatie over je huidige dekking vinden? Ga op je iPhone naar Instellingen>Algemeen>Info>Dekking om alle informatie te krijgen.

#3 De omslaganimatie is terug in Apple Boeken

Soms zijn het de kleine dingen die het ‘m doen. Apple heeft de animatie aangepast voor het omslaan van een pagina in Apple Boeken. Deze was eerder juist weggehaald. Veel gebruikers mistten deze feature.



Apple brought back the Apple Books page turn in iOS 16.4 Beta 2. Thanks @SteveMoser for sharing pic.twitter.com/QJyifHQ6Pc — Aaron Zollo (@zollotech) February 28, 2023

#4 5G Standalone

Hoewel iOS 16.4 internationaal wordt uitgerold, zijn niet alle functionaliteiten voor iedereen bruikbaar. Nederlandse consumenten met een iPhone hebben bijvoorbeeld niets aan de wijziging in de 5G Standalone-ondersteuning.

Dit is nog alleen voor de Verenigde Staten en Brazilië. Het is een speciaal netwerk waarop 3GB per seconde wordt gehaald op de iPhone. Laten we hopen dat het snel naar Nederland komt.

Geen grote maar wel fijne updates in iOS 16.4

Al met al zijn de vernieuwingen in iOS 16.4 niet al te groot, maar toch moeten we een gegeven paard niet in de bek kijken. We zijn vooral benieuwd naar Apple Classical op de iPhone.

Gaat die dienst er dan nu ook echt komen? Wij kijken er alvast naar uit.