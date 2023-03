Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iOS 16.4 geeft eerste hint: Apple werkt aan gloednieuwe AirPods

Apple werkt achter de schermen kennelijk aan een nieuwe versie van de AirPods. In de iOS 16.4 Release Candidate, de versie die ontwikkelaars sinds vannacht kunnen gebruiken, zijn verwijzingen opgedoken naar de nieuwe oordopjes.

Naast de nieuwe oordopjes zelf lijkt Apple ook het oplaadhoesje van de oordopjes te verbeteren. Gezien de druk van de Europese Unie om Apple over te laten stappen op USB-C, is de kans vrij groot dat de wijziging op dit gebied wordt doorgevoerd.

Nieuwe AirPods duiken op in iOS 16.4

Ontwikkelaars hebben afgelopen nacht toegang gekregen tot de Release Candidate van iOS 16.4. De bijna definitieve versie van de nieuwe softwareversie voor iPhone toont gebruikers wat ze kunnen verwachten. Niet alleen op het gebied van de software zelf, maar ook op dat van producten.

Oplettende ontwikkelaar Aaron, op Twitter bekend als @aaronp613, heeft verwijzingen gevonden naar nieuwe AirPods. De oordopjes zelf zijn volgens hem voorzien van modelnummer A3048, waar het oplaadhoesje modelnummer A2968 met zich meedraagt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Exclusive: iOS 16.4 references new AirPods with the model number A3048 and a new AirPods case with the model number A2968 — Aaron (@aaronp613) March 21, 2023

De grote vraag is echter wel met wat voor een update we te maken hebben. Apple moet volgend jaar van de Europese Unie overgestapt zijn op USB-C. Gezien het oplaadhoesje van de AirPods nog een Lightning-aansluiting met zich meedraagt, zou dit de wijziging kunnen zijn waar men over spreekt.

Uiteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Zo zouden we bijvoorbeeld een verbeterde accuduur of Bluetooth-verbinding willen zien. Prettig, maar rekening houden met een grote sprong doen we niet. Apple gaf zijn instapmodel AirPods in oktober 2021 nog een frisse upgrade.

AirPods een goudmijn voor Apple

Apple’s AirPods zijn al jaren een gigantisch succes. De oordopjes, die in 2016 voor het eerst op de markt verschenen, vliegen als warme broodjes over de toonbank. Zeker nadat het Amerikaanse bedrijf van CEO Tim Cook in 2016 de AirPods Pro op de markt bracht.

De oordopjes maken gebruik van een Bluetooth-verbinding voor de koppeling met Apple-apparaten zoals de iPhone en beschikken over prettige functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan ruisonderdrukking of sensoren die automatisch afspelen of pauzeren mogelijk maken.

Het meest recente model dat Apple op de markt bracht, is de tweede-generatie AirPods Pro. Deze tik je bij het Amerikaanse bedrijf voor 299 euro op de kop.

Apple en geruchten

De geruchtenmolen rondom de nieuwe AirPods stond nog stil, maar veel verschil maakt dat niet. Apple gaat nooit in op geruchten en doet alles geheel volgens een eigen planning. De kans dat het Amerikaanse bedrijf iets over de verwijzingen binnen iOS 16.4 zegt is ontzettend klein.

Maar dat wil niet zeggen dat we niet soms al weten waar het Amerikaanse bedrijf precies aan werkt.

iOS 16.4: welke functies komen naar de iPhone?

Het besturingssysteem voor de iPhone is daar een uitstekend voorbeeld van. Doordat ontwikkelaars en publieke testers toegang krijgen tot een proefversie (beta) van iOS 16.4, weten gebruikers dus ook al wat ze kunnen verwachten.

Doorgaans worden er functionaliteiten en verbeteringen geschrapt of toegevoegd in deze testperiode. Al hebben we vannacht wel een heel goed beeld gekregen. Apple rolde de Release Candidate uit van het besturingssysteem voor iPhone, wat de versie zo goed als definitief maakt.

🤔 Release Candidate? Een Release Candidate is de laatste versie van een softwaretoepassing voordat deze wordt uitgebracht. Deze versie wordt getest om te controleren of er nog bugs of problemen zijn voordat de uiteindelijke versie wordt uitgebracht.

Naast het feit dat ook jij binnenkort gebruik kunt maken van nieuwe functionaliteiten, weten we inmiddels ook wat we exact kunnen verwachten. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt het je in onderstaand artikel: