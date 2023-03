Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hilarische tool zorgt voor eigenaardige gewaarwording op je iPhone

Apple heeft met de komst van iOS 16 geinige emoji-achtergronden naar de iPhone gebracht, maar de veel leukere Memoji zijn buiten beschouwing gelaten. Daar komt dankzij een hilarische tool verandering in.

De tool is helemaal gratis te gebruiken en maakt het mogelijk om verschillende Memoji toe te voegen aan een gepersonaliseerde achtergrond op je iPhone. Je kunt ervoor kiezen om één en dezelfde Memoji te gebruiken of juist verschillende Memoji en diverse poses. Het resultaat is hoe dan ook hilarisch.

Hilarische tool vult iPhone-scherm met Memoji

Om je iPhone-beeldscherm op hilarische wijze te vullen met Memoji, surf je op je iPhone naar Memotify.com. Tik op Create Wallpaper en kies vervolgens een patroon en kleur. Vervolgens kies je een Memoji naar keuze uit. Naast de klassieke varianten is het mogelijk om je eigen gepersonaliseerde Memoji toe te voegen.

Tik op Select Memoji Here. Tik op het smiley-icoontje op je iPhone-toetsenbord en kies vervolgens aan de linkerzijde een Memoji met pose naar keuze uit. Je kunt er maximaal zes van toevoegen. Tik vervolgens op Create Wallpaper. Het resultaat verschijnt in de preview onderin.

Maak eventueel nog wijzigen en tik als je tevreden bent op Download Wallpaper. Houd de afbeelding vervolgens ingedrukt en tik op Afbeelding Opslaan. Je vindt ‘m vervolgens terug in de iPhone-app Foto’s. Alles wat je nu nog rest is ‘m toevoegen als achtergrond.

Memoji-achtergrond toevoegen

Je nieuwe hilarische Memoji-achtergrond kun je toevoegen via de instellingen van je iPhone. Open Achtergrond en tik op Voeg nieuwe achtergrond toe. Tik op Foto’s. Kies voor Alle en selecteer de afbeelding. Voeg eventueel widgets toe en wijzig de kleur en het lettertype van de klok.

Tik op Voeg toe om de afbeelding op te slaan als achtergrond en kies vervolgens naar keuze voor Stel in als achtergrondpaar of Pas beginscherm aan. Je iPhone is nu voorzien van een hilarische achtergrond vol met geinige Memoji!