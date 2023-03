Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De handtekening van Steve Jobs die meer waard is dan twee Tesla Model 3’s

Zeldzame kunstwerken, historische documenten of unieke verzamelobjecten: in de wereld der veilingen kunnen ze een fortuin waard zijn. Dat dit ook geldt voor een handtekening van Apple-oprichter Steve Jobs wordt deze week duidelijk.

Afgelopen week is er namelijk een uniek veilingitem opgedoken met een handtekening van Jobs. Een handtekening die dusdanig veel geld op moet leveren, dat hij meer waard is dan een Tesla Model 3.

Handtekening Steve Jobs moet monsterbedrag binnenhalen

In een veiling, georganiseerd door Moments In Time, wordt een plakkaat aangeboden. Een speciale, want dit specifieke model is voorzien van een handtekening van Apple-oprichter Steve Jobs.

Het veilingstuk is afkomstig van een Apple-medewerker die nauw met Jobs heeft samengewerkt in zijn tijd bij het bedrijf. Nadat de medewerker, Suzan Lindbergh, tien jaar bij het bedrijf werkte kreeg ze het unieke stuk. Inclusief de handtekening van Steve Jobs. Echt een uniek exemplaar, dus.

Dat is overigens ook wel terug te zien in de verwachting van de veilingmeesters. De waarde van de handtekening van Steve Jobs wordt geschat op zo’n 95.000 dollar. Omgerekend een bedrag van meer dan 88.000 euro.

In theorie kan het dus zomaar zijn dat de verkoper de handtekening laat veilen en van datzelfde geldt een Tesla Model 3 op de kopt tikt. De elektrische auto, van het bedrijf van Elon Musk, kost in Nederland zo’n 44.000 euro. Een tweede voor de boodschappen zou in theorie dus ook nog kunnen…

⌚️ Wat is er met Steve Jobs gebeurd? Steve Jobs overleed op 5 oktober 2011 op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Meer dan een stukje geschiedenis

We hoeven de lezers van One More Thing natuurlijk niet te vertellen waarom die handtekening van Steve Jobs zoveel geld waard is. De oprichter van Apple wordt gezien als een van de belangrijkste figuren in de geschiedenis van technologie.

Hij was een visionair en voor heel veel mensen een inspiratiebron. Makkelijk om mee te werken was hij niet, maar zijn unieke kijk op technologie en ontwerp zette Apple als geen ander op de kaart.

Een handtekening van Steve Jobs is dus niet alleen een stukje geschiedenis. Het is een herinnering aan een van de meest invloedrijke en inspirerende figuren uit onze tijd. Of dat een bedrag van 46.000 euro waard is laten we echter wel in het midden.