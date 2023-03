Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Gele iPhone 14 vanaf nu verkrijgbaar in de Apple Store

Je hebt het vast wel meegekregen. Apple kondigde vorige week een gele versie van de iPhone 14 en 14 Plus aan. Vanaf nu is die ook echt beschikbaar in de Apple Store.

Het begint inmiddels een traditie te worden: een nieuwe kleur van de iPhone in het voorjaar. Zo zagen we twee jaar geleden de paarse variant voor de iPhone 12 en 12 mini. Vorig jaar kregen de 13 en 13 mini een donkergroene kleur. Dit jaar heeft Apple met kanariegeel een opvallend uiterlijk gekozen.

Dit is de gele iPhone 14

Heel erg anders is de gele iPhone 14 niet ten opzichte van de telefoons die afgelopen september op de markt verschenen. Sterker nog, het enige verschil is daadwerkelijk de kleur. De iPhone 14 Pro en Pro Max krijgen geen nieuw likje verf. Daarbij moet je het dus doen met dezelfde kleuren als afgelopen najaar.

Wil je dus de gele iPhone, dan kun je vanaf nu naar de Apple Store. Het is natuurlijk ook mogelijk om de telefoon te laten bezorgen. De wachttijd daarvoor is zo’n twee dagen. Dat valt dus erg mee.

De gele iPhone 14 is net zo duur als de andere kleuren. Dat betekent dus dat het instapmodel met 128 GB je 1.016 euro kost. De 14 Plus is natuurlijk wel wat duurder. Daarbij betaal je voor het model van 128 GB 1.166 euro.

Emergency SOS komt naar Nederland

Naast de aankondiging van de gele iPhone 14 kwam Apple ook met speciaal nieuws voor Nederland en België. In maart worden namelijk de lage landen toegevoegd aan Emergency SOS via de satelliet (of in het Nederlands SOS Noodmelding). Deze dienst is Apple sinds afgelopen herfst aan het uitrollen. Eerst waren de Verenigde Staten aan de beurt en later volgden ook landen als Duitsland en Frankrijk.

Met Emergency SOS kun je in het geval van nood berichten sturen via de satelliet. Een fijne optie dus als je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad en er geen mobiel netwerk beschikbaar is. De dienst is de eerste twee jaar gratis.

Wellicht wil je nu meteen naar de winkel rennen voor de gele iPhone 14, maar wellicht is het beter om te wachten op de iPhone 15. Waarom dat zo is, vertellen we je in onderstaand artikel.