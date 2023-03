Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom die nieuwe Garageband-update belangrijker is dan je denkt

Afgelopen nacht heeft Apple een gloednieuwe update voor GarageBand uitgerold. Het Amerikaanse bedrijf laat weten dat het gaat om versie 10.4.8. en dat hij op dit moment beschikbaar is in de Mac App Store.

Waar het updaten van je software altijd een goed idee is, benadrukt Apple bij dit specifieke geval. Het lost namelijk een aantal beveiligingsproblemen op in de applicatie.

GarageBand voor Mac-update is een must

Hoewel een update voor GarageBand wellicht niet heel belangrijk lijkt op het eerste oog, is het dus goed om je software bij te werken. Apple spreekt in zijn Releases Notes, de beschrijving die bij een update zit, over het oplossen van grote beveiligingsproblemen. Het bedrijf raadt iedere gebruiker aan versie 10.4.8. te installeren.

Wat er precies voor problemen worden opgelost vertelt Apple dan weer niet. Dat klinkt misschien een beetje raar, maar is iets wat wel vaker voorkomt. Dat het Amerikaanse bedrijf bij versie 10.4.6, die in 2022 verscheen, wel tekst en uitleg gaf was opvallender te noemen.

De kans dat Apple op een later moment alsnog met uitleg komt is aanwezig. Tot die tijd moet je het bedrijf maar op zijn woord geloven en de update binnenhalen. Want laten we eerlijk zijn: waarom zou je het niet doen?

iPhone binnenkort voorzien van iOS 16.4

Achter de schermen werkt Apple, logischerwijs, aan meer software-updates. Zo is het op dit moment bijvoorbeeld druk bezig met het testen van iOS 16.4, macOS Ventura 13.3 en iPadOS 16.4.

Het bedrijf liet gisteren overigens weten dat Emergency SOS, een functionaliteit die in de Verenigde Staten exclusief op de iPhone 14-serie beschikbaar is, ook naar Nederland komt. Of de introductie gepaard gaat met de iOS 16.4-update is op dit moment niet bekend.

