Na bijna tien jaar tackelt Facebook eindelijk zijn Messenger-probleem

Voor het eerst sinds 2014 is er sprake van een oplossing voor een irritant Messenger-probleem. Facebook werkt achter de schermen om de inbox van zijn berichtenapplicatie te herstellen. En dat werd tijd.

Sinds het verdwijnen van de functionaliteit binnen Messenger waren gebruikers allesbehalve blij. Facebook zorgde met de actie dat consumenten een aparte applicatie moesten installeren om bij hun berichten te komen. Dat probleem lijkt binnenkort dus voorbij.

Facebook tackelt probleem met Messenger

Op dit moment heeft Facebook al een aantal gebruikers uitgenodigd om deel te nemen aan de test. Dit laat zien dat Meta, het bedrijf achter het platform, al redelijk ver is met de ontwikkeling.

De testpersonen zijn in staat om, voor het eerst sinds 2014, berichten die binnenkomen via Messenger ook in de Facebook-app te zien. Grappig genoeg zal het voor veel van hen de eerste keer zijn dat dit kan.

Het onvermogen om berichten uit Messenger te lezen in de  app voelde al lang als een irritatie. Maar het bedrijf laat zelf in een blogpost op zijn website weten dat die irritatie verholpen gaat worden. Eindelijk.

“We testen momenteel de mogelijkheid voor mensen om toegang te krijgen tot hun Messenger-inbox binnen de Facebook-app en je zult zien dat we deze test binnenkort uitbreiden”, zei Meta. En dat was eigenlijk alles wat het bedrijf zei over de functie.

­čžÉ Wat is Messenger precies? Messenger is een chat-app waarmee gebruikers tekst, spraak en videoberichten kunnen sturen. Het biedt groepsgesprekken, bestandsdeling, spelletjes en bots voor geautomatiseerde interacties.

Uitstekende gezondheid

In het bericht op de eigen website maakt Facebook van de mogelijkheid gebruik om ook meer te vertellen over de gezondheid van het platform. Zo verklaart het bijvoorbeeld dat het nog steeds uitstekend opereert, ondanks dat er berichten zijn die iets anders beweren.

“In tegenstelling tot andersluidende berichten is Facebook niet dood of stervende, maar juist springlevend met 2 miljard dagelijkse actieve gebruikers”, begon de blogpost van Meta. Van daaruit besteedde Facebook veel woorden om iedereen ervan te overtuigen dat het geweldig gaat.

De werkelijkheid is overigens iets anders. Facebook en moederbedrijf Meta hebben nog steeds moeite om overeind te blijven in een wereld waarin het vertrouwen van mensen in het platform blijft afnemen. Sterke concurrentie helpt natuurlijk niet, maar ook de reputatie van het bedrijf zelf werkt zich tegen.

Wanneer Facebook de Messenger-functionaliteit precies integreert met zijn iPhone-app is op dit moment nog niet bekend.