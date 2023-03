Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Eén dock, dertien aansluitingen: is dit dé accessoire voor je MacBook?

De harde realiteit van ons leven is dat we toch echt nog steeds vast zitten aan kabels. Je kunt jouw MacBook natuurlijk draadloos opladen, maar uiteindelijk moeten we al die andere snoertjes toch ergens kwijt. Daar kan een docking station nog wel eens mee helpen.

Nu er meer mensen dan ooit thuiswerken, en daar dus ook de werkplek op moeten aanpassen, is de vraag naar docking stations flink gegroeid. Er zijn flink wat mogelijkheden op het web te vinden voor je MacBook, maar in zo’n geval wil je natuurlijk zo veel mogelijk voor zo weinig mogelijk geld.

Wat kan deze docking station voor je MacBook?

Met 13 poorten komt een docking station zoals deze dan ook flink goed van pas. Voor al je benodigdheden omtrent USB heb je in totaal 6 poorten. 3 USB 3.0, een USB 2.0 en nog twee poorten voor USB-C-kabels. Één van die twee heeft ook de mogelijkheid tot snelladen van je MacBook.

Wil jij nou heel graag verschillende monitors aansluiten op je MacBook? Dat kan ook! Het docking station heeft 2 HDMI-poorten en nog één voor VGA. En over de kwaliteit hoef je je geen zorgen te maken. Al deze poorten ondersteunen namelijk 4K beelden. Maar ook aan het geluid is gedacht. Met de 3.5mm audio-poort kun je bijvoorbeeld speakers of een koptelefoon aansluiten.

Veel opties

En alsof dat allemaal nog niet genoeg was kun je ook nog eens SD- en TF-kaarten (eigenlijk gewoon MicroSD) aansluiten voor het overzetten van foto’s en video’s vanaf (bijvoorbeeld) je camera naar je MacBook. Of wat dacht je van het aansluiten van een ethernet-kabel? Ook daar is een poortje voor op het docking station.

Ook handig om te weten: het docking station sluit je met een USB-C kabel aan op je MacBook, PC of wat dan ook. Heb jij dus altijd last van een gebrek aan vrije poortjes op je apparaten? Dan kun je hier dat handige kastje op de kop tikken.