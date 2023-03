Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

ChatGPT verkast dankzij deze methode standaard naar je Mac-dock

ChatGPT is een ontzettend handige tool voor tal van doeleinden. Dankzij een ontwikkelaar is de AI-chatbot ook nog eens supereenvoudig vanaf het dock op je Mac te gebruiken. Zo verkas je de tool eenvoudig naar je Mac-dock.

Ontwikkelaar Jordi Bruin heeft een gratis applicatie ontwikkeld om ChatGPT nog handiger op een Mac te gebruiken. Alle opties die je via de website van de chatbot vindt, zijn ook toegankelijk in de handige app die je aan je dock kunt vastmaken.

ChatGPT in je Mac-dock

Om gebruik te maken van ChatGPT in je Mac-dock, hoef je de tool enkel te downloaden bij de ontwikkelaar. Je kunt gratis aan de slag met ‘MacGPT’, maar kunt ook een bedrag doneren als je fan bent van de tool en de ontwikkelaar wil steunen.

Als je de ChatGPT-integratie voor Mac gedownload hebt, kun je ‘m toevoegen aan ‘t dock van je Mac. In de instellingen van de app kun je er ook voor zorgen dat het venster altijd wordt weergegeven en dus voor andere vensters zichtbaar blijft. Je kunt ook een sneltoets voor je toetsenbord maken om de app nog sneller te openen.

Ben je niet geïnteresseerd in ChatGPT, maar wil je juist aan de slag met andere chatbots, zoals Bing? Ook voor deze tool heeft de ontwikkelaar een handige app ontwikkeld. Bovendien zijn er nog andere tools die mogelijk heel handig zijn voor je Mac. Denk maar aan een snelle speedtest vanuit je menu en een snelle aan/uit-knop voor je Low Power Mode.

Komt Apple met zijn eigen AI-chatbot?

Grote partijen zoals Google en Microsoft willen niet achterblijven bij AI-tools zoals ChatGPT. Zo kwam Google met chatbot Bard op de proppen en wil Microsoft de chatbot van OpenAI inzetten in zoekmachine Bing. Hoe zit het met Apple?

Vooralsnog is er niets bekend over de plannen van Apple op het gebied van een AI-chatbot. Apple kennende moet een dergelijke tool he-le-maal perfect zijn en niet minder dan naadloos werken. In de tussentijd kunnen we in elk geval nog makkelijker aan de slag met ChatGPT op Mac!