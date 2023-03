Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

ChatGPT zorgt voor beweging binnen Apple: moet Siri zich zorgen maken?

Apple test achter de schermen verschillende AI-concepten om Siri te laten concurreren met ChatGPT. Dat is het nieuws dat The New York Times vanmiddag naar buiten brengt.

Voor het eerst in drie jaar tijd hield Apple vorige maand eindelijk weer zijn AI Summit. Tijdens het evenement, dat gehouden wordt in Cupertino, kregen medewerkers onder andere te horen hoe het Amerikaanse bedrijf de strijd aan wil gaan met ChatGPT.

ChatGPT krijgt concurrentie van Apple

Hoewel kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI, al jaren onderdeel van ons leven is, heeft ChatGPT de interesse in een stroomversnelling gezet. Zeker met het onlangs aangekondigde GPT-4 weet OpenAI, het bedrijf achter de intelligentie, de consument aardig bezig te houden.

Apple lijkt een stukje van de taart te willen. Het bedrijf van CEO Tim Cook heeft volgens ingewijden verschillende ingenieurs aan het werk gezet met een taalmodel voor zijn eigen oplossing. Zo test het bijvoorbeeld iedere week verschillende concepten om een antwoord te kunnen geven op ChatGPT.

Binnen de groep aan ingenieurs bevinden zich ook een aantal medewerkers uit het team dat verantwoordelijk is voor Siri. Geeft de consument wellicht wat hoop, maar goed nieuws lijkt het niet te zijn.

Moet Siri zich zorgen maken?

Voormalig Apple ingenieur John Burkey was in zijn tijd bij het bedrijf onderdeel van het Siri-team. Tegenover The New York Times laat hij weten dat het een zeer lastig karwei wordt om de slimme assistent van Apple om te toveren tot een eigen variant van ChatGPT.

Dat heeft alles te maken met de architectuur van de assistent. Als voorbeeld geeft Burkey dat het praktisch onmogelijk is om nieuwe functionaliteiten toe te voegen aan de assistent. Vanwege de enorme database, die bestaat uit talloze zinnen in ontzettend veel talen, verdwijnen nieuwe toevoegingen al snel op de achtergrond.

Het toevoegen van nieuwe functionaliteiten kan soms wel een jaar duren. Simpele toevoegingen zoals zinnen toevoegen kunnen soms al zes weken duren. Burkey denkt daarom dat Siri zich zorgen moet gaan maken over haar toekomst. Een transformatie als creatieve assistent zoals ChatGPT zit er op dit moment echt niet in.